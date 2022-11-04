غوارديولا يكشف تطورات إصابة هالاند

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إرلينغ هالاند "تحسن للغاية" وقد يعود للعب في مواجهة فولهام، غدًا السبت.

ولم يغامر غوارديولا بهالاند في مواجهة إشبيلية بدوري أبطال أوروبا، منتصف الأسبوع، بعد أن حسم سيتي بالفعل صدارة المجموعة، وذلك بعدما تعرض النرويجي لإصابة أمام ناديه السابق بروسيا دورتموند في الأسبوع السابق.

وسجل هالاند، الذي انسجم سريعًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله لمانشستر في فترة الانتقالات الصيفية، 22 هدفًا في مختلف المسابقات، وقد يحظى بفرصة لزيادة رصيده المذهل، غًدا السبت.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "أصبح أفضل بكثير. وسنحدد (موقفه) اليوم. إنها خطوة إيجابية، بدأ التدريب، اليوم، وسنرى بعد الظهيرة، وسنأخذ برأيه في الاعتبار، ورأي الطبيب (إن كان سيلعب) 90 دقيقة أو أقل، سنرى".

وأثنى المدرب الإسباني على جيرار بيكي مدافع برشلونة بعدما أعلن اعتزاله هذا الأسبوع، وستكون مباراته الأخيرة مع فريقه، الذي فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين حين كان غوارديولا مدربا له، غدًا السبت.

وأضاف غوارديولا: "خبر مفاجئ. أعرف والده ووالدته، هو إنسان رائع. كان يجيد في المباريات الكبرى، كان دائمًا في أعلى المستويات. كل الأندية الكبرى تحتاج للاعبين من هذا النوع.

"فاز بكل شيء مع برشلونة وإسبانيا. حان الوقت (للاعتزال)، والمستقبل سيكون مشرقًا، هو فتى ذكي. إنه لشرف كبير لي أن أدربه، لقد أمضينا 4 سنوات رائعة معًا.

"حلمه أصبح حقيقة، قضى 13 أو 14 أو 15 عامًا (مع برشلونة)".

وأشار مدرب سيتي، الذي يتأخر فريقه بنقطتين عن آرسنال المتصدر، قبل مباريات مطلع الأسبوع، إلى إن ثنائي منتخب إنجلترا كالفن فيلبس وكايل ووكر، غير مستعدين للظهور في التشكيلة.