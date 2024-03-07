مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يحاول ليفربول التقدم في الدوري الأوروبي، حيث يلعب اليوم الأربعاء سبارتا براغ في البطولة.
وتقام عدة مباريات في الدوري الأوروبي، ميلان ضد سلافيا براج، روما ضد برايتون.
وفي الدوري السعودي يلتقي النصر ضد الرائد، ضمك ضد الوحدة، الشباب ضد الفيحاء.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
الدوري الأوروبي:
سبارتا براغ - ليفربول 20:45 مساء beIN SPORTS 1
روما - برايتون 20:45 مساء beIN SPORTS 2
ميلان - سلافيا براغ 23:00 مساء beIN SPORTS 1
كارباغ - باير ليفركوزن 20:45 مساء beIN SPORTS 3
دوري روشن السعودي - الجولة 23
الشباب- الفيحاء 17:00 مساء SSC SPORTS
ضمك - الوحدة 17:00 مساء SSC SPORTS
النصر - الرائد 20:00 مساء SSC SPORTS
كأس مصرف أبوظبي:
العين- اتحاد كلباء 16.35 مساء أبوظبي الرياضية HD 1
الوحدة- الوصل 19.15 مساء أبوظبي الرياضية HD 1