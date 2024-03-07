مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يحاول ليفربول التقدم في الدوري الأوروبي، حيث يلعب اليوم الأربعاء سبارتا براغ في البطولة.

وتقام عدة مباريات في الدوري الأوروبي، ميلان ضد سلافيا براج، روما ضد برايتون.

وفي الدوري السعودي يلتقي النصر ضد الرائد، ضمك ضد الوحدة، الشباب ضد الفيحاء.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: