ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الألماني بين بايرن ميونخ وشتوتغارت؟

يطمح بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني 2024 ـ 2025، إلى التتويج بأول ألقابه في الموسم الجديد وذلك عندما يلاقي اليوم السبت شتوتغارت، حامل لقب الكأس في نهائي كأس السوبر.

ويعود كأس السوبر الذي يجمع الفريقين مساء اليوم على ملعب شتوتغارت إلى منافسات موسم 2024 ـ 2025، ولكن مثل أغلب مباريات كأس السوبر، يقام النهائي قبل أسبوع واحد من انطلاق الدوري.

ويطمح الفريق البافاري إلى التتويج بلقبه الحادي عشر بكأس السوبر والأول منذ العام 2022 عندما هزم لايبزيغ (5 ـ 3).

أما شتوتغارت، فيبحث عن التتويج باللقب الثاني في تاريخه بعد 1992، وذلك في النهائي الثالث له بعد أن خسر نسخة العام الماضي أمام ليفركوزن.

وسبق للفريقين أن التقيا في 40 مباراة في المنافسات، وكانت سيطرة البايرن واضحة بفوزه في 31 مباراة مقابل 5 انتصارات لشتوتغارت و4 تعادلات.

وتبدأ مباراة بايرن ميونخ وشتوتغارت في نهائي كأس السوبر في الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة (09.30 مساء)، لكنها لن تكون منقولة على أية قنوات عربية.

وينتظر أن تكون المباراة منقولة على قنوات أوروبية وعالمية وخصوصا القنوات الألمانية المفتوحة، فيما لم تقتن أية قناة عربية حقوق مباراة السوبر الألماني في نسخة 2025 التي سيطلق عليها اسم أسطورة ألمانيا وبايرن ميونخ فرانز بيكنباور.

وكان بايرن ميونخ عزز صفوفه في الموسم الجديد بكل من الجناح الكولومبي لويس دياس في حين تخلى عن عدة لاعبين أمثال القائد توماس مولر وليروي ساني وإريك داير وكينغسلي كومان.