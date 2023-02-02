تقرير: يوفنتوس غاضب مع بوغبا ويفكر في بيعه أو إنهاء عقده
أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن يوفنتوس غاضب من لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا ويفكر في بيعه أو إنهاء التعاقد معه.
وعاد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى يوفنتوس الصيف الماضي، بعد ست سنوات من مغادرته للانضمام إلى مانشستر يونايتد مقابل رقم قياسي عالمي آنذاك بلغ 100 مليون جنيه إسترليني.
ويشعر مشجعو يوفنتوس باليأس لأن بوغبا لم يلعب مع الفريق منذ عودته ولو دقيقة واحدة بسبب إصابة في الركبة.
وعاد بوغبا إلى مقاعد البدلاء لكنه لم يشارك، خلال خسارة يوفنتوس المفاجئة 2/0 أمام مونزا قبل أيام.
ومع ذلك، استمرت بداية بوغبا الكابوسية حيث قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن بوغبا عانى من انتكاسة بعد أن عانى من ألم في العضلات.
ونتيجة لذلك، فإن احتمال إنهاء عقد بوغبا في نهاية الموسم لم يعد سيناريو مستحيلًا، في حين أن هناك فرصة لبيعه لدوري أقل قدرة على المنافسة مثل الدوري الأمريكي بحسب ما ذكرت "ديلي ميل".
ووفقا للصحيفة يمر يوفنتوس وبوغبا بـ "تمزق دبلوماسي" يصعب علاجه لأن الصفقة لم تنجح وقد "دمر" اللاعب الانسجام في غرفة خلع الملابس.
وأوضحت أنه في يوفنتوس يبدو الأمر كما لو أن بوغبا لم تطأ قدمه أبدًا في إيطاليا مع غياب 27 مباراة، كما أن المشجعين محبطون بسبب منشوراته العديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد سئم المشجعون من انتظار لاعب يبدو بعيدًا عن لياقته الكاملة.
وأشارت إلى أنه، وفقًا لمشجعي يوفنتوس، فإن بوغبا لم يفكر إلا في نفسه، متناسيًا يوفنتوس وحاجة النادي إلى استبدال باولو ديبالا بموهبته الهائلة.
ورفض بوغبا في البداية إجراء عملية جراحية في ركبته لأنه شعر أن ذلك سيعيق فرصه في اللعب مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022.
وفي النهاية خضع بوغبا لعملية جراحية وغاب عن المونديال في قطر وكسر أيضًا ثقة النادي والمشجعين معه.
ونقلت "ديلي ميل" عن صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس سئم الانتظار ويعزو كل المشاكل الجسدية لبوغبا إلى الخطأ الذي تم ارتكابه في الصيف حول مشكلة الغضروف المفصلي.
وقالت إن يوفنتوس غاضب من بوغبا بعد أن استثمر أكثر من 31 مليون جنيه إسترليني لإعادته إلى النادي، حيث وقع اللاعب عقدا مقابل راتب يبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني في الموسم بالإضافة إلى مكافآت على مدار أربع سنوات.
وأكدت أنه لا يمكن استبعاد إنهاء عقد بوغبا ولكنه سيكون خيارًا يتعين على النادي النظر فيه بعناية فائقة.
ومن خلال السماح لبوغبا بالمغادرة، يمكن ليوفنتوس شراء لاعبين براتب يساوي نصف ما يكسبه الفرنسي، أو التطلع إلى التعاقد مع لاعب بارز مثل سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش لاعب لاتسيو.
وبحسب "ديلي ميل" فإنه اعتبارًا من 31 ديسمبر دفع يوفنتوس لبوغبا أكثر من 2.9 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت إلى أنه كانت هناك تساؤلات حول الصفقة بعد أن غاب بوغبا عن الكثير من المباريات في مانشستر يونايتد في المواسم الأخيرة.
وغاب بوغبا عن 100 مباراة بسبب الإصابات خلال السنوات الست التي قضاها في أولد ترافورد، وتعود آخر مباراة له كلاعب أساسي إلى أبريل 2022.