تقرير: يوفنتوس غاضب مع بوغبا ويفكر في بيعه أو إنهاء عقده

وعاد بوغبا إلى مقاعد البدلاء لكنه لم يشارك، خلال خسارة يوفنتوس المفاجئة 2/0 أمام مونزا قبل أيام.

ومع ذلك، استمرت بداية بوغبا الكابوسية حيث قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن بوغبا عانى من انتكاسة بعد أن عانى من ألم في العضلات.

ونتيجة لذلك، فإن احتمال إنهاء عقد بوغبا في نهاية الموسم لم يعد سيناريو مستحيلًا، في حين أن هناك فرصة لبيعه لدوري أقل قدرة على المنافسة مثل الدوري الأمريكي بحسب ما ذكرت "ديلي ميل".

ووفقا للصحيفة يمر يوفنتوس وبوغبا بـ "تمزق دبلوماسي" يصعب علاجه لأن الصفقة لم تنجح وقد "دمر" اللاعب الانسجام في غرفة خلع الملابس.

وأوضحت أنه في يوفنتوس يبدو الأمر كما لو أن بوغبا لم تطأ قدمه أبدًا في إيطاليا مع غياب 27 مباراة، كما أن المشجعين محبطون بسبب منشوراته العديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد سئم المشجعون من انتظار لاعب يبدو بعيدًا عن لياقته الكاملة.