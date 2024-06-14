موقف فان دايك من عرض النصر السعودي

حسم الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول الإنجليزي، موقفه من عرض الانتقال إلى النصر السعودي في الموسم المقبل.

وارتبط اسم النجم الهولندي بإمكانية الانضمام إلى الدوري السعودي، وتحديدًا عبر بوابة نادي النصر الذي يضم بين صفوفه بعض الأسماء اللامعة على رأسها كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني.