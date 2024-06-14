موقف فان دايك من عرض النصر السعودي
حسم الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول الإنجليزي، موقفه من عرض الانتقال إلى النصر السعودي في الموسم المقبل.
وارتبط اسم النجم الهولندي بإمكانية الانضمام إلى الدوري السعودي، وتحديدًا عبر بوابة نادي النصر الذي يضم بين صفوفه بعض الأسماء اللامعة على رأسها كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني.
وبحسب الصحفي الموثوق جيمس بيرس المقرب من ليفربول، فإن فان دايك متحمس ليكون جزءًا من المشروع الجديد لنادي ليفربول ولا يفكر في الرحيل عن الفريق.
وينتهي عقد فان دايك مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل بجانب ثنائي الريدز محمد صلاح وألكسندر أرنولد.
وبدأ فان دايك مسيرته الاحترافية مع فريق غرونينغين الهولندي قبل الانتقال إلى سيلتك الإسكتلندي في 2013 وفاز معه بلقب الدوري المحلي.
وفي 2015 انتقل فان دايك إلى ساوثهامبتون الإنجليزي وتألق معه بشكل لافت، ليجذب أنظار ليفربول الذي سارع إلى التعاقد معه في مطلع عام 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، ليصبح حينها أغلى مدافع في العالم.
وبلغ فان دايك مع ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، وفاز باللقب القاري في 2019، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الأول له في ملعب أنفيلد.
وشارك فان دايك في 270 مباراة بقميص ليفربول وسجل 23 هدفا، فيما شارك في 531 مباراة على مستوى مسيرته مع الأندية وأحرز 52 هدفا.