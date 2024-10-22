سفيان رحيمي.. كابوس الهلال في "ليالي آسيا"

حقق الهلال فوزًا كبيرًا على نظيره العين الإماراتي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا للنخبة بنتيجة 5-4 مساء الاثنين.

وجاء هذا الفوز بشق الأنفس وكاد الهلال يحقق انتصارًا أسهل لولا لاعب واحد فقط في صفوف فريق العين، وهو سفيان رحيمي، والذي كان أشبه بالكابوس المغربي للزعيم السعودي في ليالي آسيا.

وكان رحيمي في الموعد، واستطاع أن يثبت نفسه مرة أخرى أمام الهلال بـ “هاتريك" جديد هو الثاني له في شباك الزعيم.

ماذا قدم رحيمي ضد الهلال؟

كان سفيان رحيمي رغم الخسارة الكبيرة هو اللاعب الوحيد في صفوف العين الذي حصد تقييمًا أعلى من 7.4 من قبل مواقع الإحصاءات وفي مقدمتها "سوفا سكور"، فقد نال 9.9 كأفضل تقييم في تلك المواجهة بجوار سالم الدوسري نجم الهلال، الذي سجل هاتريك هو الآخر.

واستطاع رحيمي أن يتعادل للعين بعد تقدم الهلال بهدف واستمر في إبقاء فريقه في المباراة بعد أن أحرز الهدف الثالث عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الهلال بأربعة أهداف، كما أحرز الهدف الرابع عندما تقدم الزعيم بخمسة.

بالإضافة إلى هذا منعه التسلل من أن يكون صاحب رباعية في مواجهة الليلة، حيث تم منعه من الاحتفال بهدفه الأول في الدقيقة السابعة.

سدد رحيمي الكرة خمس مرات على المرمى، ومرتين خارجه وراوغ مرتين بشكل صحيح من أصل خمس محاولات، وتسبب في ركلة جزاء وأهدر فرصة محققة.

ولمس النجم المغربي الكرة 54 مرة متفوقًا على سالم الدوسري، وقدم 11 تمريرة صحيحة من أصل 16 محاولة بنسبة دقة 69% من بينها تمريرتان مفتاحيتان، وثلاث كرات عرضية صحيحة من أصل 7.

وخسر رحيمي الاستحواذ 16 مرة وفاز بتسع التحامات أرضية من أصل 15 وحصل على التحامين من أصل خمسة في الهواء وسقط في التسلل ثلاث مرات، كما استعاد الكرة مرتين.

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الهاتريك الثاني من أصل ثلاثة

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يسجل فيها سفيان رحيمي هاتريك في شباك الهلال، فقد سبق وفعل ذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي.

نجح رحيمي كذلك في نفس المباراة في أن يتسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الرابع، ليكون أفضل لاعب في تلك المواجهة على الإطلاق.

وتعد تلك الثلاثية لرحيمي هي الثانية له في شباك الهلال، وسجلها أيضًا في دوري أبطال آسيا، لكن لسوء حظه فقد خسر فريقه في تلك المباراة.

ولم يسجل رحيمي أي هاتريك آخر في السنوات الماضية سوى مرة واحدة فقط في شباك عجمان في الدوري الإماراتي للمحترفين.

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الهلال غير معتاد على الثلاثيات

لم تستقبل شباك الهلال أي هاتريك في الفترة بين ثلاثية سفيان رحيمي في الموسم الماضي وثلاثيته في الموسم الجاري.

ولم يحدث أن نجح أي لاعب مهما كان اسمه وقوته أن سجل فيهم ثلاثية منذ عام 2013 سوى سفيان رحيمي، بكل من مروا على دوري المحترفين السعودي من أسماء لامعة، وفي مقدمتهم بالطبع كريستيانو رونالدو نجم النصر.

رحيمي هو اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثية في شباك الهلال في عقد كامل من الزمن، وليس واحدة فقط بل مرتين، فهذا أمر يحسب له ويستحق الثناء عليه بكل تأكيد.