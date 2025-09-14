تأجيل الحكم القضائي بشأن حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري في تركيا 
بيراميدز يتخطى عقبة أوكلاند ويصعد لمواجهة الأهلي السعودي في الإنتركونتيننتال
مباراة بيراميدز وأوكلاند في كأس الإنتر كونتيننتالالمصدر: رويترز
تخطّى  بيراميدز المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا عقبة ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0 مساء اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في الدور الأول ببطولة كأس القارات للأندية (الإنتر كونتيننتال).

تقدم بيراميدز بهدف سجله لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي بعد مرور 14 دقيقة من عمر المباراة.

ونجح البديل مروان حمدي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق كرة عرضية حولها برأسه في الدقيقة 74.

وأحرز مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" الهدف الثالث لصالح بيراميدز في الدقيقة 85 بعد مشاركته أيضاً كبديل.

 بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش نجح في التأهل بهذا الفوز إلى الدور الثاني للبطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

 ويلعب بيراميدز ضد الأهلي السعودي يوم 23 سبتمبر الجاري على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الدور الثاني للبطولة.

 ونجح بيراميدز في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي النسخة الماضية.

