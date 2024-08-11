أثار حارسا المرمى التونسيان عزيز السلامي وعبد القادر العيادي جدلًا واسعًا بعد مغادرتهما البلاد إلى إيطاليا بهجرة غير شرعية بحثًا عن تحقيق حلم الاحتراف.

وأشارت تقارير صحفية محلية إلى أن الثنائي عزيز السلامي وعبد القادر العيادي قد وصلا إلى إيطاليا خلال الساعات الماضية عن طريق السفر بمركب عبر الحدود الساحلية بهجرة غير نظامية.

وكشفت إذاعة "موزاييك" التونسية عن اختيار الثنائي ركوب البحر والمغامرة بالسفر لإيطاليا في رحلة غير مأمونة أملاً في الحصول على فرصة للعب في إيطاليا.

ولعب عزيز السلامي في صفوف اتحاد تطاوين كما كانت له تجربة مع نادي الملعب التونسي وترجي جرجيس.

ولعب الحارس عبد القادر العيادي في الموسم الماضي مع اتحاد تطاوين قبل توقيعه منذ عدة أشهر لنادي سكك حديد الصفاقسي.

وأكدت إذاعة "MFM" التونسية أن واقعة السلامي والعيادي ليست الحالة الأولى التي تقدم على الهجرة غير الشرعية بين لاعبي الكرة التونسية.

وأشارت إلى أن حارس مرمى الصفاقسي التونسي علي شلبي سبق أن قام بنفس الخطوة بجانب ياسين الرحيمي حارس مرمى مستقبل سليمان.

ويضم الدوري الإيطالي لاعبين فقط من تونس وهما حمزة رفيعة نجم خط وسط نادي ليتشي بخلاف أنس الحاج محمد جناح نادي بارما.

وسبق أن لعب العديد من نجوم الكرة التونسية في الدوري الإيطالي من بينهم تيجاني بلعيد مع نادي إنتر ويوهان بن علوان بجانب كريم لعريبي الذي لعب مع ساسولو.