نجح فريق النصر في انتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تغلب على فريق الخلود بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

وشهد الشوط الأول من المباراة أداءً متقاربًا بين الفريقين، وانتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، مع سيطرة شبه كاملة لاعبي النصر الذين افتقدوا الحدة في الهجوم.

وانفجرت المباراة في الشوط الثاني، فقد تمكن النجم السنغالي ساديو ماني من فك تعادل المباراة بتسجيله الهدف الأول للنصر في الدقيقة 52، ليضع فريقه في المقدمة.

وفي الدقيقة 81، أضاف المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز الهدف الثاني، من تسديدة رأسية قوية داخل منطقة الجزاء، ليؤمن النتيجة لفريقه.

كان من الممكن أن تشهد المباراة نهضة للخلود بعد حصوله على فرصة ذهبية لتعديل النتيجة، عندما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 87، لكن الحارس راغد النجار تصدى للكرة بشكل بطولي، وتصدى لتسديدة اللاعب مزياني.

بهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما ظل الخلود دون نقاط في المركز الـ17.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الخلود: