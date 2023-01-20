رودي فولر يتعهد باستعادة الدعم الجماهيري للمنتخب الألماني قبل يورو 2024

وفاز المهاجم السابق البالغ من العمر 62 عاما حاليا بكأس العالم 1990 وخاض 90 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا قبل أن يتولى تدريب الفريق بين عامي 2000 و2004، ما ساعده على الوصول إلى نهائي كأس العالم 2002.

وأنهى فولر تقاعده ليتولي منصبه الحالي في وقت صعب بعد رحيل أوليفر بيرهوف بعد خروج ألمانيا من الدور الأول لكأس العالم في قطر في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقال إن الهدف الأكبر لفولر هو المساعدة في إعداد الفريق لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024 على أرض ألمانيا بشكل ناجح، وإعادة المشجعين للاحتشاد خلف المنتخب الوطني.

وقال فولر خلال مؤتمر صحفي "الأمر يبدو إلى حد ما أشبه بموقف مر بي في السابق، لكنه ليس الموقف نفسه حقا، في السابق كان كمدرب والآن كمدير للمنتخب الوطني".

وأضاف فولر: "نحتاج إلى اعادة المشجعين الذين دعمونا منذ سنوات طويلة.. وحتى قبل قطر، كان من الممكن أن تشعر أن هناك شيئا ما انكسر".