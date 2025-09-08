أضاع نصف مليون دولار.. لماذا رفض حسام حسن مواجهة منتخب البرازيل؟

رفض حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، مواجهة نظيره البرازيلي وديًّا خلال الفترة التي تسبق مشاركة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في المغرب.

وكشفت تقارير إعلامية عن وجود عرض من المنتخب البرازيلي لخوض مباراة ودية مع مصر في شهر نوفمبر المقبل.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الـ21 من ديسمبر المقبل وتستمر حتى الـ18 من يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية برفقة منتخبات: "أنغولا، جنوب أفريقيا وزيمبابوي".

وبحسب ما ذكره تقرير لقناة "أون سبورت"، فإن اتحاد الكرة المصري تلقى عرضًا من نظيره البرازيلي لخوض ودية في لندن بقيمة نصف مليون دولار، ولكن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، رفض وقال إنه لن يستفيد من مواجهة البرازيل، ويراها مجرد مباراة استعراضية.

وأوضح التقرير أن حسام حسن طلب مواجهة منتخبات أفريقية استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر حاليًّا لمواجهة بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسبق وانتصر المنتخب المصري على نظيره الإثيوبي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة لتصفيات المونديال.

واقتربت مصر كثيرًا من التأهل إلى مونديال 2026 وذلك قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.

ويتواجد منتخب مصر في صدارة المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بينما يأتي بوركينا فاسو وصيفًا بـ14 نقطة.

ويستطيع رفقاء محمد صلاح حسم تأهلهم رسميًّا إلى كأس العالم 2026 حال الفوز على بوركينا فاسو.