بعد استهداف أبو عبيدة.. زامير يتوعد قادة حماس خارج غزة
logo
رياضة

يغادر برأس مرتفع.. ماذا قدم عمر مرموش في خسارة مانشستر سيتي الجديدة؟

يغادر برأس مرتفع.. ماذا قدم عمر مرموش في خسارة مانشستر سيتي الجديدة؟
عمر مرموشالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 3:54 م

خرج النجم المصري، عمر مرموش نجم مانشستر سيتي، من ملعب برايتون مرفوع الرأس، بعدما قدّم واحدة من أبرز مبارياته بقميص الفريق السماوي، رغم الهزيمة الجديدة التي عمّقت أزمات الفريق.

أخبار ذات علاقة

عمر مرموش

استفسار مفاجئ.. هل يرحل عمر مرموش عن مانشستر سيتي؟

 

وخسر السيتي أمام برايتون بنتيجة (2-1) مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ليواصل الفريق تراجعه المفاجئ بعد بداية مخيبة لموسمه الجديد.

أخبار ذات علاقة

عمر مرموش ضد محمد صلاح

أريد الفوز على ليفربول.. ماذا قال عمر مرموش عن محمد صلاح؟

 

تقدم ضائع وانهيار متأخر

بدأ مانشستر سيتي المباراة بشكل جيد، وتمكن من التقدم عبر إيرلينغ هالاند الذي أحرز الهدف الأول بعد تمريرة حاسمة من عمر مرموش، الذي راوغ مدافع برايتون بمهارة ثم مرر كرة متقنة وضعت المهاجم النرويجي في مواجهة المرمى.

 

 

لكن التقدم لم يدم طويلًا، إذ حصل برايتون على ركلة جزاء في الدقيقة 67، ترجمها جيمس ميلنر إلى هدف التعادل. 

واستمر ضغط أصحاب الأرض حتى الدقيقة 89، حين خطف برايان غرودا الفوز بهدف رائع بعد اختراق دفاع السيتي وإنهاء مميز أمام المرمى.

بهذه النتيجة تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط فقط في المركز الثاني عشر، بعد تلقيه خسارتين في ثلاث مباريات، بينما رفع برايتون رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز العاشر.

 

 

 

مرموش بالأرقام.. صناعة وإبداع رغم الخسارة

أداء مرموش كان محل إشادة واسعة، إذ لعب 72 دقيقة، ونجح في صناعة الهدف الوحيد لفريقه، وجاءت أرقامه على النحو التالي:

* تمريرات حاسمة: 1

* تسديدات على المرمى: 0

* تسديدة خارج المرمى: 1

* محاولات مراوغة (ناجحة): 5 (4)

* لمسات: 47

* تمريرات دقيقة: 23 من أصل 26 (بنسبة 88%)

* فرص للتسجيل: 2

* مواجهات أرضية (فاز بها): 14 (8)

* مواجهات هوائية (فاز بها): 1 (0)

* خسارة استحواذ: 11 مرة

* أخطاء: 1

أخبار ذات علاقة

عمر مرموش وغوارديولا

تحركات مخيفة.. هل تخلى غوارديولا عن عمر مرموش؟

 

إشادات واسعة من الجماهير

لم يمر أداء مرموش مرور الكرام على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون من بين القلائل الذين لعبوا بروح عالية رغم الخسارة.

أحد المغردين كتب: "اللاعبون الوحيدون الذين يمكنهم مغادرة الملعب مرفوعي الرأس اليوم هم ترافرود، وخوسانوف، ومرموش ورودري".

بينما كتب آخر: "مرموش كان رائعًا بحق".

 

 

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC