كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري أن مجلس الإدارة ناقش فكرة انضمام الإعلامي الرياضي أحمد شوبير لقناة النادي الفضائية خلال الفترة المقبلة.

وكانت قناة النادي الأهلي قد أوقفت البث المباشر الخاص ببرامجها مؤخرًا تمهيدًا لتطويرها.

وجاء هذا في الوقت الذي قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع، وقف برنامج أحمد شوبير، وإنهاء التعاقد معه فورًا.

وقالت الشركة، في بيانها إن سبب إيقاف البرنامج الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، هو مخالفة القواعد المهنية، وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة مؤكدة أنه أمر غير مقبول.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن البعض عرض على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن يتولى شوبير رئاسة قناة النادي وتقديمه للبرنامج الرئيس بها.

وأضاف المصدر: "الخطيب رفض هذا الاقتراح، بالإضافة إلى 4 من أعضاء مجلس الإدارة على الرغم من علاقة شوبير الجيدة بهم جميعًا".

وتابع: "رفض الخطيب كان بناءً على أن شوبير له آراء حرة كثيرة قد تصنع أزمات للنادي".

وأتم: "الخطيب يرجح التجربة الشبابية في الفترة المقبلة في قيادة قناة النادي الفضائية بعد تطويرها".