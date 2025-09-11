ديربي مانشستر وظهور إيزاك.. 7 أشياء تشعل عودة الدوري الإنجليزي

كتب – نور الدين ميفراني

يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز نشاطه بعد فترة التوقف الدولي الخاصة بتصفيات كأس العالم 2026، والتي شهدت مباريات مثيرة أبرزها فوز النرويج الساحق على مولدوفا (11-1) وتألق منتخبات إسبانيا والبرتغال وإنجلترا وفرنسا.

وبعد انطلاقة قوية لليفربول وتشيلسي في الجولات الثلاث الأولى، ستكون المرحلة المقبلة حاسمة للبناء على هذا الزخم، إذ تفرض عودة "البريميرليغ" عدة ملفات ساخنة نستعرض أبرز 7 منها:

1. بداية ألكسندر إيزاك مع ليفربول

الانتقال المثير للسويدي ألكسندر إيزاك مقابل 125 مليون جنيه إسترليني وضعه تحت ضغط هائل لتقديم انطلاقة قوية مع حامل اللقب ليفربول، بعد رحيله الصاخب عن نيوكاسل.

سيكون لقاء بيرنلي على ملعب "تيرف مور"، يوم الأحد، فرصة مثالية له للحصول على دقائق قبل ديربي ميرسيسايد المرتقب أمام إيفرتون.

يبقى أن نرى ما إذا كان المدرب الهولندي آرني سلوت سيشركه فورًا، لكون إيزاك غاب عن فترة الإعداد الكاملة للموسم مع نيوكاسل يونايتد بسبب رغبته في الرحيل نحو ليفربول، وتألق زميله في خط الهجوم هوغو إيكيتيكي في مركز قلب الهجوم حتى الآن هذا الموسم.

2. عودة أنجي بوستيكوغلو

فاجأ مالك نوتنغهام فورست، إيفانغيلوس ماريناكيس، الجميع بإقالة نونو إسبيريتو سانتو رغم التأهل الأوروبي، وقرر التعاقد مع أنجي بوستيكوغلو الفائز بالدوري الأوروبي مع توتنهام.

المدرب الأسترالي المعروف بأسلوبه الهجومي وشخصيته المرحة، يبدأ مشواره مع فورست أمام آرسنال على ملعب الإمارات، مساء السبت، في مباراة ستجذب الكثير من الأنظار.

3. ديربي مانشستر المشتعل

مانشستر يونايتد يعيش بداية صعبة مع مدربه البرتغالي روبن أموريم، فيما لم يحقق مانشستر سيتي سوى فوز واحد في 3 مباريات، بالإضافة إلى سقوطه أمام غريمسبي تاون في كأس كاراباو بركلات الترجيح ووداعه البطولة.

في المقابل، فإن بيب غوارديولا يعوّل على تألق إرلينغ هالاند مع منتخب بلاده النرويج وعودة رودري المتدرّجة، بينما يفتقد يونايتد خدمات ماتيوس كونيا المصاب، الديربي المرتقب بين الفريقين يحمل مخاطر مضاعفة على الطرفين.

4. إيدي هاو بعد رحيل إيزاك

رحيل إيزاك ترك فراغًا في هجوم نيوكاسل، لكن الإدارة تحركت سريعًا بضم يوان ويسا ونيك وولتمايد.

رغم الأوضاع الصعبة التي وضعت الفريق قريبًا من مراكز الهبوط، يأمل هاو أن يمنحه الثنائي الجديد دفعة أمام وولفرهامبتون، مساء السبت.

5. جاك غريليش يعود للتألق

غريليش الذي تراجع دوره مع مانشستر سيتي وجد نفسه مجددًا بعد انتقاله لإيفرتون على سبيل الإعارة.

في مواجهة أستون فيلا، فريقه السابق، سيحاول الدولي الإنجليزي تأكيد أنه استعاد بريقه، في وقت عزز فيه فيلا هجومه بضم غادون سانشو وهارفي إليوت.

ويتطلع سانشو، مثل غريليش، إلى إعادة إحياء مسيرته بعد فترات سيئة مع مانشستر يونايتد وتشيلسي، بينما يسعى إليوت إلى مواصلة شغفه بجماهير ليفربول من خلال إلحاق الهزيمة بغريمه اللدود في ميرسيسايد.

6. قدوس يعود إلى وست هام

انتقال الغاني محمد قدوس من وست هام إلى توتنهام مقابل 55 مليون جنيه إسترليني أثار غضب جماهير "الهامرز"، الذين وصفوه بالخائن.

اللاعب سيعود، مساء السبت، إلى ملعب لندن بقميص السبيرز، وفي حين أن البعض قد يتعاطف مع قدوس لرغبته في اللعب في دوري أبطال أوروبا، فمن غير المرجح أن يغادر ملعب لندن في نهاية هذا الأسبوع دون أن تُطلق ضده بعض صيحات الاستهجان.

7. تأثير دوري أبطال أوروبا

عودة البريميرليغ تتزامن مع انطلاق دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل؛ ما يفرض تحديات إضافية على الأندية الكبرى بسبب ضغط المباريات وتدوير التشكيلة.

المواجهات الأوروبية ستكون مثيرة: آرسنال أمام أتلتيك بلباو، تشيلسي ضد بايرن ميونخ، ليفربول أمام أتلتيكو مدريد، نيوكاسل يستضيف برشلونة، ومانشستر سيتي يواجه نابولي.