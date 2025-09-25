جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الأخدود (فيديو)

حقق الهلال فوزًا مهمًا على ضيفه الأخدود بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وواصل الزعيم كتابة الأرقام التاريخية بعد أن أصبح أول فريق يسجل في 74 مباراة متتالية بالبطولة.

دخل الهلال اللقاء تحت ضغط ضرورة الانتصار بعد تعادلين متتاليين، لكن الأخدود باغته بهدف مبكر في الدقيقة 14 عن طريق خالد ناري الذي استغل عرضية متقنة وسددها مباشرة في شباك ياسين بونو.

الهلال استعاد توازنه قبل نهاية الشوط الأول، وأدرك ليوناردو التعادل في الدقيقة 45 مستغلًا كرة مرتدة من الحارس ليسكنها برأسه في المرمى.

وبعدها بدقيقتين فقط، وقع تيو هرنانديز على هدف التقدم الثاني بتسديدة قوية من حدود المنطقة في الدقيقة 45+3، لينهي الزعيم الشوط الأول متقدمًا 2-1.

اللحظة الحاسمة جاءت في الدقيقة 79 عندما عاد ليوناردو ليسجل الهدف الثالث للهلال بتسديدة قوية أنهت آمال الأخدود في العودة، ليؤكد الفريق تفوقه ويخرج بالنقاط الكاملة.

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 8 نقاط صاعدًا إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

في حين بقي الأخدود في المركز الـ18 والأخير دون أي نقطة بعد أربع جولات.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: