الأهلي يستقبل الطفل علي محمد علي المصاب بمرض ضمور العضلات (صور)
استقبل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي المصري، الطفل علي محمد علي الذي يخوض معركة مع مرض ضمور العضلات، وهو نفس مرض مؤمن زكريا، نجم الفريق السابق.
واستضاف لاعبو الأهلي عصر يوم الخميس، الطفل علي محمد علي، المصاب بمرض ضمور العضلات.
وكتب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم: "أبطال إفريقيا في استقبال خاص لنجم اليوم علي محمد علي الذي يخوض معركة مع مرض ضمور العضلات.. كل الدعم".
واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداداته لمباراة فاركو، التي من المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.
وبدأ المران بفقرات بدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما أدى حراس مرمى الفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون، مدرب الحراس.
كما حرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية، بينما اكتفى لاعب الفريق عمر كمال عبد الواحد بتدريبات التأهيل التي يؤديها للتعافي من الإصابة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في السابعة من مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.