الأهلي يستقبل الطفل علي محمد علي المصاب بمرض ضمور العضلات (صور)

استقبل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي المصري، الطفل علي محمد علي الذي يخوض معركة مع مرض ضمور العضلات، وهو نفس مرض مؤمن زكريا، نجم الفريق السابق.

واستضاف لاعبو الأهلي عصر يوم الخميس، الطفل علي محمد علي، المصاب بمرض ضمور العضلات.

وكتب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم: "أبطال إفريقيا في استقبال خاص لنجم اليوم علي محمد علي الذي يخوض معركة مع مرض ضمور العضلات.. كل الدعم".