يتابع نادي ليون الفرنسي أحد نجوم منتخب مصر المشارك في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

ووصل المنتخب المصري إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 بعد تخطيه عقبة باراغواي في ربع النهائي ليبلغ المربع الذهبي منذ غياب دام 60 عامًا.

ويلعب منتخب مصر ضد فرنسا غدًا الاثنين في نصف نهائي أولمبياد باريس بحثًا عن الحصول على ميدالية أولمبية لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

أخبار ذات علاقة تقرير: إبراهيم عادل نجم منتخب مصر الأولمبي على رادار عدة أندية أوروبية

وأصبح إبراهيم عادل نجم منتخب مصر الأولمبي على رادار عدة أندية أوروبية للحصول على خدماته بعدما تألق في منافسات باريس 2024.

وسجل لاعب بيراميدز 3 أهداف في منافسات الأولمبياد من بينها ثنائية في مرمى إسبانيا بجانب هدف التعادل في لقاء باراغواي.

وكشفت قناة "أون تايم سبورتس" المصرية عن وصول عرض من نادي ليون الفرنسي لضم اللاعب في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن هناك اهتمامًا من أندية فرنسية بضم اللاعب صاحب الـ23 عامًا كما أنه لا صحة لتجدد مفاوضات ناديي ميتيلاند ونورشيلاند من الدنمارك لضم اللاعب.

خاااص لأون تايم سبورتس💥💥.. "هناك إهتمام من ليون الفرنسي لإبراهيم عادل ومن بيراميدز لعدي الدباغ والفريق يعيش حالة نفسية... Posted by OnTime Sports on Sunday, August 4, 2024

وترددت أنباء حول اهتمام بعض أندية الدوري الإسباني بضم اللاعب وعلى رأسها خيتافي وبلد الوليد.