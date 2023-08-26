الدوري الإسباني: بيلينغهام يقود ريال مدريد لتخطي عقبة سيلتا فيغو
نجا فريق ريال مديد من كمين مضيفه سيلتا فيغو، وفاز عليه 1 - صفر يوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل بيلينغهام هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81، ليرفع رصيد أهدافه هذا الموسم إلى أربعة أهداف.
وشهدت المباراة إصابة فينيسيوس جونيور، حيث شعر بتعب في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن وخرج في الدقيقة 11، لكنه عاد سريعا إلى الملعب لاستكمال اللقاء، قبل أن يسقط مجددا ويخرج من المباراة في الدقيقة 18.
وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال إن الإصابة لا تبدو خطيرة، ومن المتوقع عودة اللاعب إلى المباريات بعد التوقف الدولي في سبتمبر المقبل.
بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب الليغا، بشكل مؤقت انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة.
فيما توقف رصيد سلتا فيغو عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.
وحصل المتألق جود بيلينغهام على جائزة رجل المباراة للمرة الثالثة بعدما قاد ريال مدريد للفوز مجددا بهدفه الحاسم.