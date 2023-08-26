الدوري الإسباني: بيلينغهام يقود ريال مدريد لتخطي عقبة سيلتا فيغو

وسجل بيلينغهام هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81، ليرفع رصيد أهدافه هذا الموسم إلى أربعة أهداف.

وشهدت المباراة إصابة فينيسيوس جونيور، حيث شعر بتعب في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن وخرج في الدقيقة 11، لكنه عاد سريعا إلى الملعب لاستكمال اللقاء، قبل أن يسقط مجددا ويخرج من المباراة في الدقيقة 18.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال إن الإصابة لا تبدو خطيرة، ومن المتوقع عودة اللاعب إلى المباريات بعد التوقف الدولي في سبتمبر المقبل.