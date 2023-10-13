تصفيات أمريكا الجنوبية.. الأرجنتين تتغلب على باراغواي والبرازيل تتعثر أمام فنزويلا (فيديو)

وشهدت المباراة مشاركة نيمار جونيور الذي استقبل مؤخرًا مولودته الجديدة، وظهر بشكل لافت للغاية حيث صنع الهدف الأول لمنتخب بلاده.

وتتصدر الأرجنتين ترتيب التصفيات بـ10 نقاط تليها البرازيل بـ 7 نقاط ثم كولومبيا في المركز الثالث بخمس نقاط، وأوروغواي وتشيلي وفنزويلا بنفس الرصيد 4 نقاط، ثم الإكوادور بـ 3 نقاط.

وفي المراكز الثلاثة الأخيرة باراغواي وبيرو بنقطة واحدة لكل منهما ثم بوليفيا في المركز الأخير دون نقاط.