جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025/26 فريق ريال مدريد في مواجهات صعبة.

وستكون هذه النسخة الثانية التي تُقام وفق النظام الجديد الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قبل عام، وشهد تتويج باريس سان جيرمان.

كما كان الحال في الموسم الماضي، تحل مرحلة الدوري محل مرحلة المجموعات التقليدية، إذ ستخوض الفرق الـ 36 المشاركة ثماني مباريات ضد فرق من جميع المستويات، أربع منها على أرضها وأربع خارجها.

وستتأهل الفرق الثمانية الأولى في الدوري مباشرةً إلى دور الـ 16، بينما ستتنافس الفرق المصنفة من التاسع إلى الرابع والعشرين في ملحق فاصل للتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.

وستُقصى الفرق التي تحتل المركز الخامس والعشرين فأكثر من البطولة.

بعد القرعة، أصبح ريال مدريد على دراية بمنافسيه في المرحلة الأولى من البطولة الأوروبية، إذ سيلعب مع كل من:

1/ مانشستر سيتي

2/ ليفربول

3/ يوفنتوس

4/ بنفيكا

5/ مارسيليا

6/ أولمبياكوس

7/ موناكو

8/ كايرات ألماتي

وستبدأ مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025/26 في 16 سبتمبر، خلال هذه المرحلة، سيلعب كل فريق 8 مباريات (4 مباريات على أرضه و4 مباريات خارج أرضه.