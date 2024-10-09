رد غريب من تشيزني بشأن استمراره في التدخين

ردّ البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، بشكل مثير على سؤال حول استمراره بالتدخين رغم تراجعه عن قرار الاعتزال.

تشيزني انضم رسميًا إلى صفوف نادي برشلونة هذا الموسم، بعدما تراجع عن قرار الاعتزال، إذ أعلن في وقت سابق إنهاء مسيرته الكروية.

وجاء انضمام تشيزني للبارسا لتعويض غياب الألماني مارك أندري تير شتيغن الذي تعرض لإصابة خطرة ستبعده عن الملاعب ثمانية أشهر.

والتقط بعض المصورين صورًا للحارس البولندي وهو يدخن السجائر في وقت سابق.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن تشيزني قوله عن تدخينه: "هناك أمور في حياتي الشخصية لا أغيرها، وليس من شأن أحد إذا كنت أدخن أم لا".

وأضاف الحارس البولندي: "لا أعتقد أن هذا يؤثر على أدائي، وفي الملعب أبذل جهدا مضاعفا".

وواصل تشيزني متهكمًا: "إذا كان أحد يعتقد أنني سأغير شيئا في حياتي الشخصية، فليفكر مرة أخرى لأنني لن أفعل ذلك، وسأبقى كما كنت هكذا طوال حياتي، وهذه الأمور ليست من شأن أحد".

وتابع: "أريد أن يحكم الناس عليّ كحارس مرمى وليس من خلال البحث عن قصص لا تهم أحداً.. انظروا إلى المخضرم بوفون كان يدخن أيضًا".

واستطرد: "أحياناً يلتقط لي أحدهم صورة وهو مختبئ خلف الأشجار، حيث لا أستطيع رؤيته".

واختتم: "أحاول إخفاء ذلك وعدم إظهاره أمام الناس.. كما أنني لا أدخن أمام الأطفال حتى لا أؤثر عليهم".

وكان الحارس البولندي، البالغ من العمر 34 عامًا، أعلن في أواخر أغسطس الماضي اعتزاله كرة القدم بعد أن شارك مع منتخب بلاده في يورو 2024، واكتفى مع زملائه بالدور الأول.

وبشكل مفاجئ، قرر تشيزني التراجع عن هذا القرار لينضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.