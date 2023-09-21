وليد صادي رئيسا جديدا للاتحاد الجزائري لكرة القدم

بات وليد صادي رئيسًا جديدًا للاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد فوزه في الانتخابات اليوم الخميس، ليخلف جهيد زفيزف.

وكان وليد صادي المرشح الوحيد بعد رفض لجنة الترشيحات ملفي عبد الكريم مدوار ومزيان إيغيل.

وحصد صادي 76 صوتًا مقابل 5 أصوات رافضة وامتنع واحد فقط عن التصويت.

وسيترأس صادي الاتحاد الجزائري في المدة المتبقية من فترة زفيزف (18 شهرًا) والذي استقال في يونيو/ حزيران الماضي، بعد خسارته في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي (الكاف).

وقال صادي بعد إعلان فوزه أمام الجمعية العمومية: "أشكركم على الدعم والثقة ويدي ممدودة لكم، أعتبر ذلك تكليفًا أكثر من تشريف".

وأضاف "سأعمل على إيجاد حلول للأندية في أزمة الديون المتراكمة كل موسم".

وتابع: "من أولويات برنامجي خلال 18 شهرًا العمل على ترشيد النفقات ومحاربة الفساد والاعتماد على هيكل إداري عصري لتحقيق التطور".

وأكد "سأستند على خبراء ماليين ويجب الاستفادة من كل العقليات داخل وخارج البلاد لإعادة ترتيب البيت".