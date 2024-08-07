اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي من إبرام أولى صفقاته الصيفية لهذا الموسم.

ولم يبرم ليفربول أية صفقة خلال انتقالات الصيف الجاري، حتى هذه اللحظات، واقترب من لاعب فاز بكأس أمم أوروبا "يورو 2024" مع منتخب إسبانيا.

وكشف الإعلامي ماتيو مارويتو، أن ليفربول اقترب من التعاقد مع مارتن زوبيميندي، لاعب فريق ريال سوسيداد الإسباني، كأول صفقة رئيسة له في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل مارتن زوبيميندي اهتمامات ليفربول لتعزيز قدرات خط الوسط الدفاعية للفريق في الموسم المقبل، حيث لا يزال يرغب في تقوية هذا المركز منذ رحيل البرازيلي فابينيو قبل 12 شهرًا.

ويبلغ الشرط الجزائي للاعب 51 مليون جنيه إسترليني، في عقده مع ريال سوسيداد، واقترب بالفعل ليفربول من التوصل لاتفاق مع اللاعب وناديه.

وتعد خطوة ضم زوبيميندي، صاحب الـ 25 عامًا، أول عمل مهم لريتشارد هيوز، المدير الرياضي الجديد، الذي أكد خلال تصريحات سابقة أن يوليو سيكون هادئًا بسبب البطولات الدولية الجارية خلاله، ولكن أغسطس الجاري سيشهد نشاطًا في الانتقالات سيصل إلى "ذروته".

يذكر أن تقارير صحفية قد كشفت في وقت سابق أن مسؤولي نادي ليفربول يستهدفون الدخول بقوة في الميركاتو الصيفي خلال الأيام المقبلة، من خلال التعاقد مع 4 لاعبين.

ويبحث ليفربول الآن عن قلب دفاع ولاعب وسط دفاعي ومهاجمين.

ويسعى ليفربول في الموسم الجديد تحت قيادة مدربه الجديد، الهولندي آرني سلوت ومدير عمليات كرة القدم مايكل إدواردز، لبناء مشروع جديد بعد رحيل الألماني المخضرم يورغن كلوب عن القيادة الفنية.

وأنهى ليفربول الموسم المنقضي بلقب وحيد وهو كأس الرابطة الإنجليزية، في حين ابتعد عن المنافسة على البريميرليغ في الأسابيع الأخيرة، وودع كذلك الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.