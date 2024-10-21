احتفال مثير من علي البليهي بهدف الهلال في العين (فيديو)

احتفل علي البليهي، نجم الهلال السعودي، بهدف زميله البرازيلي رينان لودي في مرمى العين الإماراتي بطريقة غريبة ومثيرة.

ويستقبل العين منافسه الهلال مساء اليوم الاثنين على ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل لودي هدف التقدم للهلال في الدقيقة 26 من عمر المباراة بعد تسديدة قوية سكنت شباك العين.

ورصدت الكاميرات البليهي وهو يحتفل بطريقة مثيرة بعدما سجل لودي هدف التقدم في مرمى العين.

ونشب تلاسن بين البليهي ولاعب العين محمد عباس انتهى سريعاً بعد هدف لودي.

وأنهى الهلال الشوط الأول من عمر مباراة العين متقدماً بنتيجة 3-1 بعدما افتتح لودي التسجيل.

وتعادل المغربي سفيان رحيمي للعين ولكن الهلال رد بثنائية سجلها سيرجي سافيتش وسالم الدوسري.

يشار إلى أن الهلال فاز في مباراتي الجولتين الأولى والثانية على حساب الريان القطري والشرطة العراقي، بينما لم يحقق العين حامل اللقب أي انتصار بعد تعادله مع السد القطري وخسارته أمام الغرافة القطري.