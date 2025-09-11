بعد أزمة "الفتيات".. شجار حاد بين نجمي برشلونة خلال التدريبات

شهدت أروقة نادي برشلونة الإسباني صداماً كبيراً بين اثنين من أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

ويستعد برشلونة لاستقبال منافسه فالنسيا، يوم الأحد المقبل، في الجولة الرابعة للدوري الإسباني.

وأشار "راديو كتالونيا" إلى أن العلاقة بين الثنائي فيرمين لوبيز، وغافي، لاعبي برشلونة، شهدت توتراً كبيراً رغم أن الثنائي يرتبط بصداقة قوية منذ أن تخرّجا من أكاديمية النادي.

ونشب شجار حاد بين اللاعبين خلال تدريبات الفريق في كوريا الجنوبية قبل بداية الموسم، ووصل الأمر إلى حد دفع غافي لزميله فيرمين بسبب خلاف كبير بينهما.

وتشير الإذاعة الإسبانية إلى أن الخلاف سببه صدام حدث بين صديقة غافي وصديقة فيرمين اللتين تواجدتا في كوريا الجنوبية على هامش هذه الرحلة.

وقرر القائدان رافينيا ورونالد أراوخو التحدث مع غافي وفيرمين لتهدئة التوتر بين الخصمين، ويبدو أنهما نجحا بذلك.

وتحدث فيرمين، مؤخراً، عن قوة علاقته مع غافي وعدم وجود أي خلافات بينهما، بل العكس الصداقة بينهما تحولت إلى أخوة خاصة أنهما تخرّجا من فرق الأكاديمية في نادي برشلونة معاً.