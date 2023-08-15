رسميا.. الهلال السعودي يعلن التعاقد مع نيمار

وقبل نيمار، تعاقد الهلال مع عدد من النجوم القادمين من كبرى الدوريات الأوروبية، أبرزهم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيز، والبرازيلي مالكوم، والسنغالي كاليدو كوليبالي.

ومع انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى السعودية ينهي بذلك مسيرته في الملاعب الأوروبية التي امتدت 10 سنوات، بواقع 6 مواسم مع باريس و4 مع برشلونة الإسباني.