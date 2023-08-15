رسميا.. الهلال السعودي يعلن التعاقد مع نيمار
أعلن نادي الهلال السعودي رسميا تعاقده مع البرازيلي نيمار داسيلفا قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.
ونشر النادي فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لإعلان ضم النجم البرازيلي في الميركاتو الحالي.
وأشارت التقارير إلى أن نيمار سيكون عقده مع الهلال ممتدًا لموسمين وسيحصل باريس سان جيرمان على 80 مليون يورو.
وخرج نيمار من حسابات لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، ولم يشارك في التعادل المخيب دون أهداف مع لوريان في افتتاح الدوري الفرنسي.
وقبل نيمار، تعاقد الهلال مع عدد من النجوم القادمين من كبرى الدوريات الأوروبية، أبرزهم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيز، والبرازيلي مالكوم، والسنغالي كاليدو كوليبالي.
ومع انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى السعودية ينهي بذلك مسيرته في الملاعب الأوروبية التي امتدت 10 سنوات، بواقع 6 مواسم مع باريس و4 مع برشلونة الإسباني.