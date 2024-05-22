بعد "ثورة الاستقطابات".. نصيحة غوارديولا لمسؤولي الدوري السعودي

وعقب توقيع رونالدو للنصر، استقطب نادي الاتحاد كلا من النجوم كريم بنزيما، ومواطنه نغولو كانتي، ولاعب الوسط البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي جواو فيليبي "غوتا"، وقلب الدفاع الإيطالي لويس فيليبي.

في حين وقع الهلال مع كل من البرازيلي نيمار ومواطنه مالكوم، والصربي ألكسندر ميتروفيتش ومواطنه سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، والحارس المغربي ياسين بونو، وأخيرًا قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي.

أما النصر، فقد تعاقد مع كل من المهاجم السنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني ايميريك لابورت، ثم سيكو فوفانا والبرازيلي أليكس تيليس، وأخيرًا الجناح البرتغالي أوتافيو.

ولم يفوت الأهلي فرصة للتعاقدات مع صفقات مميزة مثل الجزائري رياض محرز، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو ومواطنه روجر إيابنييز، والحارس السنغالي إدوار مندي، والفرنسي آلان سان-ماكسيمان، ثم فرانك كيسييه، والإسباني غابري فيغا، وأخيرًا قلب الدفاع التركي ميريح ديميرال.