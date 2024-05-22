بعد "ثورة الاستقطابات".. نصيحة غوارديولا لمسؤولي الدوري السعودي
وجّه الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رسالة إلى المسؤولين عن الدوري السعودي، بعد "ثورة الاستقطابات" للاعبين، التي حدثت منذ انضمام رونالدو للنصر في يناير قبل الماضي.
وعقب توقيع رونالدو للنصر، استقطب نادي الاتحاد كلا من النجوم كريم بنزيما، ومواطنه نغولو كانتي، ولاعب الوسط البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي جواو فيليبي "غوتا"، وقلب الدفاع الإيطالي لويس فيليبي.
في حين وقع الهلال مع كل من البرازيلي نيمار ومواطنه مالكوم، والصربي ألكسندر ميتروفيتش ومواطنه سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، والحارس المغربي ياسين بونو، وأخيرًا قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي.
أما النصر، فقد تعاقد مع كل من المهاجم السنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني ايميريك لابورت، ثم سيكو فوفانا والبرازيلي أليكس تيليس، وأخيرًا الجناح البرتغالي أوتافيو.
ولم يفوت الأهلي فرصة للتعاقدات مع صفقات مميزة مثل الجزائري رياض محرز، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو ومواطنه روجر إيابنييز، والحارس السنغالي إدوار مندي، والفرنسي آلان سان-ماكسيمان، ثم فرانك كيسييه، والإسباني غابري فيغا، وأخيرًا قلب الدفاع التركي ميريح ديميرال.
وعن انتقال النجوم إلى الدوري السعودي، قال المدرب الإسباني: "السعودية ترغب في الاستثمار لصناعة دوري مميز، ولهذا تعاقد المسؤولون مع نخبة من اللاعبين والمدربين العالميين".
وعن نصيحته بعد هذه التعاقدات، قال: "من أجل حصد ثمار هذا الاستثمار، عليهم الصبر، فالمشروع السعودي يحتاج وقتا".
وتحدث غوارديولا، الفائز بالدوري الإنجليزي 4 مواسم متتالية، عن قرار الجزائري رياض محرز ترك مانشستر سيتي والرحيل إلى أهلي جدة.
وانضم محرز إلى النادي الصيف الماضي، بعد الفوز بالثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي.
وقال غوارديولا: "أفتقد محرز كثيرا، لقد كان لاعبا أساسيا مهما في تشكيلتنا، لكن كان عليه الرحيل، أراد الذهاب للسعودية من أجل مصلحته وأسرته".
وأضاف: "أنا أحترم قراره".