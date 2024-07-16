يشهد ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الثلاثاء، حدثًا طال انتظاره بتقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي كلاعب جديد في صفوف حامل لقب دوري أبطال أوروبا ريال مدريد.

وأتم ريال مدريد إجراءات التعاقد مع قائد منتخب فرنسا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان لينهي ارتباطاً دام 6 مواسم، ويحقق حلم الطفولة على حد وصفه بالرحيل إلى عملاق الدوري الإسباني.

وأعلن ريال مدريد اكتمال الصفقة قبل أكثر من شهر كامل، ولكنه اضطر للانتظار إلى حين نهاية منافسات كأس أوروبا "يورو 2024" التي شارك بها مبابي، وودع مع منتخب فرنسا من دور الأربعة على يد إسبانيا.

ومن المقرر أن يرتدي مبابي القميص رقم 9 في صفوف ريال مدريد خلال الموسم المقبل في ظل احتفاظ النجم الكرواتي لوكا مودريتش بالقميص رقم 10 وبقاءه مع الفريق لموسم آخر.

ويترقب جمهور ريال مدريد حفلًا أسطوريًا لتقديم الصفقة المنتظرة يبدأ بتوقيع العقود لمدة 5 مواسم قادمة مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي ثم الرد على أسئلة الصحفيين قبل الخروج إلى أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" حاملًا القميص الذي سيرتديه في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد حفل تقديم صفقة مبابي حضورًا قياسيًا يصل إلى 80 ألف مشجع.

ومن المنتظر أن يشهد حفل توقيع اللاعب صاحب الـ 25 عامًا تواجد العديد من أساطير ريال مدريد وضيوف الشرف، وعلى رأسهم زين الدين زيدان أسطورة فرنسا ومدرب الفريق الإسباني السابق.

وسيتواجد الضيوف الحاضرون في هذا الحدث الكبير، على المسرح المثبت على أرضية الملعب؛ حيث سيشاهدون صورًا ومقاطع للمسيرة الرائعة للنجم الفرنسي، من خلال لوحة بانورامية بزاوية "360 درجة".

ويقام حفل تقديم مبابي في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة.

ويذاع الحفل عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" المفتوحة بجانب قناة ريال مدريد الإسباني كما تعرض المنصات الرسمية للنادي كواليس ومقتطفات من الحفل.