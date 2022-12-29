أروابارينا يكشف سبب استبعاد علي مبخوت من قائمة منتخب الإمارات لخليجي 25
ًكشف المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لمنتخب الإمارات سبب استبعاد المهاجم المميز علي مبخوت من قائمة الأبيض في كأس الخليج (خليجي 25).
وقال أروابارينا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "اللعب الجماعي مهم جدًا.. علي مبخوت لاعب محترف دون شك، ولكن ما نبحث عنه الآن هو مميزات مختلفة كفريق.. نعلم أهمية اللاعب، وتجمعني به علاقة مميزة، ولكن كما قلت نسعى إلى الظهور بشكل مختلف".
وأضاف: "يجب أن نظهر بروح قتالية وشخصية قوية وشكل مشرف، وبالتالي فالشارع الرياضي سيكون داعمًا لنا إذا ظهرنا بهذا الشكل".
وتابع المدرب الأرجنتيني: "حضور اللاعبين الكبار يصنع الفارق، ولدينا لاعبون كبار في المنتخب، ويجب أن نظهر كفريق واحدة وكتلة قوية".
وقال أروابارينا: "تم استدعاء اللاعبين في قائمة المنتخب بناء على معايير، والمعيار الأول هو الحركية في الملعب واللعب بروح الفريق الواحد، ولم يتم استدعاء بعض اللاعبين بسبب إصابة بعض اللاعبين حيث تم اتخاذ إجراءات انضباطية بحقهم، وبالتالي لم يتم ضمهم".
وقبل أيام أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، قائمة المنتخب الأول استعدادًا لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25) التي من المقرر أن تقام في العراق الشهر المقبل.
وفيما يلي قائمة الإمارات لخليجي 25:
وسيواجه منتخب الإمارات منتخب لبنان وديًا، يوم 30 ديسمبر، قبل السفر إلى البصرة يوم 2 يناير.
ويلعب منتخب الإمارات في كأس الخليج في المجموعة الثانية إلى جانب قطر، والكويت، والبحرين.
ويستهل الأبيض مشواره في خليجي 25 بمواجهة البحرين، يوم 7 يناير، ثم الكويت يوم 10 يناير، ثم قطر يوم 13 يناير، والمباريات الثلاث تقام على ملعب الميناء الأولمبي.
ونال منتخب الإمارات لقب كأس الخليج مرتين، عامي 2007 و2013، علمًا بأن البطل التاريخي للمسابقة هو منتخب الكويت بتتويجه باللقب 10 مرات.