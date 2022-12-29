أروابارينا يكشف سبب استبعاد علي مبخوت من قائمة منتخب الإمارات لخليجي 25

وسيواجه منتخب الإمارات منتخب لبنان وديًا، يوم 30 ديسمبر، قبل السفر إلى البصرة يوم 2 يناير.

ويلعب منتخب الإمارات في كأس الخليج في المجموعة الثانية إلى جانب قطر، والكويت، والبحرين.

ويستهل الأبيض مشواره في خليجي 25 بمواجهة البحرين، يوم 7 يناير، ثم الكويت يوم 10 يناير، ثم قطر يوم 13 يناير، والمباريات الثلاث تقام على ملعب الميناء الأولمبي.

ونال منتخب الإمارات لقب كأس الخليج مرتين، عامي 2007 و2013، علمًا بأن البطل التاريخي للمسابقة هو منتخب الكويت بتتويجه باللقب 10 مرات.