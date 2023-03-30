ريال مدريد وبرشلونة.
ريال مدريد وبرشلونة.
رياضة

صحف رياضية: موسم ريال مدريد في 3 مباريات

نستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: موسم ريال مدريد في 3 مباريات

ركزت الصحيفة على موسم ريال مدريد وحسم الألقاب في 3 مباريات ذهاب وإياب تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وإياب نصف نهائي كأس إسبانيا أمام برشلونة وكتبت :" الموسم في 3 مباريات ".

الصحيفة اهتمت بتاريخ ريال مدريد وتعويض المرمى في إحدى مباريات دوري الأبطال وكتبت :" أول أهداف السابعة "

كما اهتمت الصحيفة بحوار لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا السابق 

غلاف صحيفة ماركا.
غلاف صحيفة ماركا.

سبورت: هاتريك لميسي ورقم قياسي جديد

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة واندلاع قضية أنسو فاتي وتأهل فريق السيدات لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد سحق روما 5-1 وكتبت :" قضية أنسو فاتي تنفجر " و " حفل في الكامب نو "

الصحيفة اهتمت بتصريحات نغريرا وكتبت :" نغريرا : أنا في سينما "

كما اهتمت بالرقم القياسي للنجم ليونيل ميسي برفقة المنتخب الأرجنتيني وتسجيل هاتريك أمام كوراساو 7-0 وكتبت :" هاتريك لميسي ورقم قياسي جديد " .

غلاف صحيفة سبورت.
غلاف صحيفة سبورت.

موندو ديبورتيفو: المقابل 0

ركزت الصحيفة على الصفقات المجانية التي يستهدفها برشلونة وكتبت :" المقابل 0 ".

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة 5-1 على روما وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وكتبت :" فوز ساحق والرأس في نصف النهائي ".

كما اهتمت بتسجيل ميسي "هاتريك" برفقة المنتخب الأرجنتيني أمام  كوراساو وكتبت :" ميسي يصل لـ102 هدف برفقة منتخب الأرجنتين بهاتريك ".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو.

آس: أنسو فاتي يشعل حريقًا آخر في برشلونة

ركزت الصحيفة على مبلغ صفقة الإنجليزي جود بيليغهام المقترح من ريال مدريد وكتبت :" بيليغهام الحد الأقصى 100 مليون يورو "

الصحيفة تحدثت عن تصريحات لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا السابق وكتبت :" لويس إنريكي : ارتكبت الكثير من الأخطاء ".

الصحيفة اهتمت بنغريرا نائب رئيس الحكام السابق المتهم برفقة برشلونة وكتبت :" نغريرا : أنا في السينما "

كما اهتمت ببرشلونة وكتبت :" أنسو فاتي يشعل حريقًا آخر في برشلونة " .

غلاف صحيفة آس.
غلاف صحيفة آس.

ليكيب: رواتب الدوري الفرنسي : هنا تضخم اقتصادي

ركزت الصحيفة على رواتب اللاعبين في أندية الدوري الفرنسي الدرجة الأولى وكتبت :" رواتب الدوري الفرنسي : هنا تضخم اقتصادي ".

غلاف صحيفة ليكيب.
غلاف صحيفة ليكيب.

توتو سبورت: أكثر اتحادًا من أجل يوفنتوس

ركزت الصحيفة على يوفنتوس وشحن المشجعين لمساندة اللاعبين، وكتبت :" بيرين يقود مهمة شحن المشجعين " و " أكثر اتحادًا من أجل يوفنتوس "

كما اهتمت بأخبار الأندية الإيطالية ورغبة تورينو في التعاقد مع مهاجم بريمن الألماني نيكلاس فولكروغ.

غلاف صحيفة توتوسبورت
غلاف صحيفة توتوسبورت
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