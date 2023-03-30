صحف رياضية: موسم ريال مدريد في 3 مباريات

ركزت الصحيفة على يوفنتوس وشحن المشجعين لمساندة اللاعبين، وكتبت :" بيرين يقود مهمة شحن المشجعين " و " أكثر اتحادًا من أجل يوفنتوس "

كما اهتمت بأخبار الأندية الإيطالية ورغبة تورينو في التعاقد مع مهاجم بريمن الألماني نيكلاس فولكروغ.