صحف رياضية: موسم ريال مدريد في 3 مباريات

ركزت الصحيفة على موسم ريال مدريد وحسم الألقاب في 3 مباريات ذهاب وإياب تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وإياب نصف نهائي كأس إسبانيا أمام برشلونة وكتبت :" الموسم في 3 مباريات ".الصحيفة اهتمت بتاريخ ريال مدريد وتعويض المرمى في إحدى مباريات دوري الأبطال وكتبت :" أول أهداف السابعة "كما اهتمت الصحيفة بحوار لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا السابق .ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة واندلاع قضية أنسو فاتي وتأهل فريق السيدات لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد سحق روما 5-1 وكتبت :" قضية أنسو فاتي تنفجر " و " حفل في الكامب نو "الصحيفة اهتمت بتصريحات نغريرا وكتبت :" نغريرا : أنا في سينما "كما اهتمت بالرقم القياسي للنجم ليونيل ميسي برفقة المنتخب الأرجنتيني وتسجيل هاتريك أمام كوراساو 7-0 وكتبت :" هاتريك لميسي ورقم قياسي جديد " ..ركزت الصحيفة على الصفقات المجانية التي يستهدفها برشلونة وكتبت :" المقابل 0 ".الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة 5-1 على روما وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وكتبت :" فوز ساحق والرأس في نصف النهائي ".كما اهتمت بتسجيل ميسي "هاتريك" برفقة المنتخب الأرجنتيني أمام كوراساو وكتبت :" ميسي يصل لـ102 هدف برفقة منتخب الأرجنتين بهاتريك "..ركزت الصحيفة على مبلغ صفقة الإنجليزي جود بيليغهام المقترح من ريال مدريد وكتبت :" بيليغهام الحد الأقصى 100 مليون يورو "الصحيفة تحدثت عن تصريحات لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا السابق وكتبت :" لويس إنريكي : ارتكبت الكثير من الأخطاء ".الصحيفة اهتمت بنغريرا نائب رئيس الحكام السابق المتهم برفقة برشلونة وكتبت :" نغريرا : أنا في السينما "كما اهتمت ببرشلونة وكتبت :" أنسو فاتي يشعل حريقًا آخر في برشلونة " ..ركزت الصحيفة على رواتب اللاعبين في أندية الدوري الفرنسي الدرجة الأولى وكتبت :" رواتب الدوري الفرنسي : هنا تضخم اقتصادي "..ركزت الصحيفة على يوفنتوس وشحن المشجعين لمساندة اللاعبين، وكتبت :" بيرين يقود مهمة شحن المشجعين " و " أكثر اتحادًا من أجل يوفنتوس "كما اهتمت بأخبار الأندية الإيطالية ورغبة تورينو في التعاقد مع مهاجم بريمن الألماني نيكلاس فولكروغ.