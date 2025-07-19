خارج أسوار النادي.. أول الراحلين عن الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية عن أول لاعب يستعد للرحيل عن صفوف نادي الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، بناء على رغبة الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الفريق الأول.

وعقب عودة الفريق من بطولة كأس العالم للأندية التي ودعها من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي، حصل اللاعبون على فترة راحة سلبية، بينما بدأ إنزاغي ترتيب أوضاع "الزعيم" وكتابة تقريره الذي سيسلمه للإدارة من أجل حسم اللاعبين الراحلين والآخرين الذين يريد التعاقد معهم.

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وخلال فترة الميركاتو الحالية، تعاقد النادي مع ثيو هيرنانديز قادما من ميلان الإيطالي، الذي كان أحد أبرز طلبات سيموني لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن المدرب الإيطالي طلب من إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تمهيدًا لرحيل ألكسندر ميتروفيتش، ليكون بذلك أول اللاعبين الأجانب الراحلين عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وخلال الأيام الماضية، ارتبط أكثر من اسم بالهلال، كان من بينهم داروين نونيز، مهاجم فريق ليفربول، والآن أصبح الخيار الأول لدى مسؤولي النادي العاصمي يدور حول السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم فريق نيوكاسل.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل الهلال، بأن "مركز المهاجم فقط هو حديث الساعة بين المدرب والمسؤولين في النادي العاصمي".

ويستهدف "الزعيم" تعزيز خطه الأمامي بمهاجم أجنبي قوي قبل بداية الموسم الجديد، ضمن تحركاته الطموحة للمنافسة على البطولات المحلية والقارية كافة.

وعانى ميتروفيتش عدة إصابات أخيرا أثّرت في مشاركته مع الهلال، وتسببت بأزمة في هجوم الفريق.

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ومن المقرر أن تطير بعثة الهلال إلى مدينة فالسربيرغ الحدودية بين النمسا وألمانيا، لبدء المعسكر الإعدادي في الأول من أغسطس المُقبل، على فترتين، صباحية ومسائية.

وقررت إدارة الهلال الانسحاب من بطولة كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها في هونغ كونغ، بين 19 و23 أغسطس، من أجل تفادي إرهاق اللاعبين العائدين أخيرًا من المشاركة في مونديال الأندية.