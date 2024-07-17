واصل الأهلي انتصاراته وحقق الفوز الـ14 تواليًا بعد تغلبه على مضيفه مودرن سبورت، بنتيجة (2-1)، في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز، يوم الثلاثاء.

وواصل الأهلي مطاردة بيراميدز "المتصدر" بعد أن قلص الفارق بينهما إلى خمس نقاط بعد أن رفع الأهلي رصيده إلى 63 نقطة، ويملك الأهلي ثلاث مباريات متبقية ضمن المؤجلات.

وتوقف رصيد مودرن سبورت عند 47 نقطة من 30 مباراة في المركز الرابع.

أخبار ذات علاقة ترتيب الدوري المصري.. تعرف على فارق النقاط بين الأهلي وبيراميدز

وبدأ فريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر تحضيراته لمباراته المقبلة أمام الألومونيوم، يوم الجمعة المقبل، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الألومنيوم في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية، مساء الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز بلقب كأس مصر عن الموسم الماضي بعدما انتصر على الزمالك بنتيجة 2-1.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس مصر بـ39 مرة، ويأتي في المركز الثاني الزمالك بـ 28 لقبًا.

أخبار ذات علاقة ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت

وعلى صعيد الدوري المصري، ينتظر الأهلي ملاقاة نظيره بيراميدز يوم الاثنين 22 يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة 31، في مواجهة مهمة في طريق حسم لقب المسابقة المحلية.

وفاز الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر للدوري.

ويتبقى للأهلي في مشواره بالدوري المصري 9 مباريات، بينما يتبقى لفريق بيراميدز 6 مباريات.

جدول ترتيب الدوري المصري:

1- بيراميدز - 68 نقطة - 28 مباراة.

2- الأهلي - 63 نقطة - 25 مباراة.

3- المصري - 51 نقطة - 29 مباراة.

4- مودرن سبورت - 47 نقطة - 30 مباراة.

5- الزمالك- 45 نقطة - 26 مباراة.

6- سموحة- 45 نقطة - 29 مباراة.

7- إنبي- 42 نقطة - 29 مباراة.

8- زد - 41 نقطة - 27 مباراة.

9- سيراميكا كليوباترا - 41 نقطة - 29 مباراة.

10- الاتحاد السكندري - 38 نقطة - 30 مباراة.

11- طلائع الجيش - 35 نقطة - 30 مباراة.

12- البنك الأهلي - 33 نقطة - 30 مباراة.

13- الجونة - 32 نقطة - 30 مباراة.

14- الإسماعيلي - 31 نقطة - 30 مباراة.

15- فاركو - 29 نقطة - 30 مباراة.

16- بلدية المحلة - 24 نقطة - 30 مباراة.

17- المقاولون العرب - 20 نقطة - 28 مباراة.

18- الداخلية - 19 نقطة - 30 مباراة.