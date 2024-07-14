logo
رياضة

فوز هسيه وزيلينسكي بلقب الزوجي المختلط ببطولة ويمبلدون

فوز هسيه وزيلينسكي بلقب الزوجي المختلط ببطولة ويمبلدون
تتويج هسيه وزيلينسكي بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدونالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
14 يوليو 2024، 7:16 م

فاز الثنائي المؤلف من التايوانية هسيه سو-وي والبولندي يان زيلينسكي بثاني ألقابهما في الزوجي المختلط بالبطولات الكبرى هذا العام بتغلبهما 6-4 و6-2 على المكسيكيين سانتياغو غونزاليس وخوليانا أولموس في نهائي بطولة ويمبلدون اليوم الأحد.

وهيمنت هسيه وزيلينسكي، الثنائي الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، على غونزاليس وألموس، أول ثنائي مكسيكي في النهائي في نادي عموم إنجلترا.

وعلى الملعب الرئيسي كسر هسيه وزيلينسكي إرسال الفريق المنافس في الشوط الأول من المباراة قبل الفوز بالمجموعة الأولى دون عناء.

واستمرت المباراة من طرف واحد في المجموعة الثانية، وحسمت هسيه وزيلينسكي الفوز بعد 76 دقيقة من المنافسة ليُسدلا الستار على نهائي الزوجي المختلط الذي أقيم اليوم الأحد بدلًا من الخميس بعدما تأثر جدول المنافسات بهطول الأمطار.

وحققت هسيه لقبها الخامس في الزوجي في ويمبلدون، بعد نجاحها في زوجي السيدات في نادي عموم إنجلترا أعوام 2013 و2019 و2021 و2023. ورفعت رصيدها من الألقاب الكبرى في الزوجي إلى تسعة.

 

ويمبلدونالتنس

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC