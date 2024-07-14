فوز هسيه وزيلينسكي بلقب الزوجي المختلط ببطولة ويمبلدون

فاز الثنائي المؤلف من التايوانية هسيه سو-وي والبولندي يان زيلينسكي بثاني ألقابهما في الزوجي المختلط بالبطولات الكبرى هذا العام بتغلبهما 6-4 و6-2 على المكسيكيين سانتياغو غونزاليس وخوليانا أولموس في نهائي بطولة ويمبلدون اليوم الأحد.

وهيمنت هسيه وزيلينسكي، الثنائي الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، على غونزاليس وألموس، أول ثنائي مكسيكي في النهائي في نادي عموم إنجلترا.

وعلى الملعب الرئيسي كسر هسيه وزيلينسكي إرسال الفريق المنافس في الشوط الأول من المباراة قبل الفوز بالمجموعة الأولى دون عناء.

واستمرت المباراة من طرف واحد في المجموعة الثانية، وحسمت هسيه وزيلينسكي الفوز بعد 76 دقيقة من المنافسة ليُسدلا الستار على نهائي الزوجي المختلط الذي أقيم اليوم الأحد بدلًا من الخميس بعدما تأثر جدول المنافسات بهطول الأمطار.

وحققت هسيه لقبها الخامس في الزوجي في ويمبلدون، بعد نجاحها في زوجي السيدات في نادي عموم إنجلترا أعوام 2013 و2019 و2021 و2023. ورفعت رصيدها من الألقاب الكبرى في الزوجي إلى تسعة.