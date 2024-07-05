الاتحاد السعودي يعلن مواجهة إنتر الإيطالي

أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة، مواجهة إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي ضمن التحضيرات للموسم المقبل.

وكشف الاتحاد عبر حسابه في منصة "إكس" عن كافة التفاصيل الخاصة بمواجهة إنتر الودية.

ويلتقي الفريقان على ملعب "باور ستاديوم" في مدينة مونزا الإيطالية، يوم 7 أغسطس المقبل، ضمن الاستعدادات الخاصة بفريق الاتحاد لانطلاق منافسات الموسم المقبل.

وأعلن الاتحاد في وقت سابق إقامة تحضيرات الفريق للموسم الجديد بمعسكر أوروبي على مرحلتين: الأولى في الفترة بين 12 إلى 26 يوليو الجاري في مدينة أليكانتي الإسبانية، والثانية في الفترة بين 27 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل في البرتغال.

وتعد مواجهة إنتر الثانية بالنسبة للاتحاد ضمن تحضيرات الفريق للموسم المقبل بعد إعلان النادي السعودي عن مواجهة إشبيلية الإسباني على ملعب الأخير يوم 26 يوليو الجاري.

ويأمل الاتحاد العودة بقوة للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، بعد الخروج من الموسم الماضي بدون تحقيق أي بطولات.

وأقال الفريق السعودي مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو من منصبه، وسط تكهنات بالتعاقد مع ستيفانو بيولي مدرب ميلان الإيطالي السابق الذي أصبح على وشك تولي المهمة بشكل رسمي.