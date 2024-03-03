ضرر بالغ بركبة مدافع فالنسيا بعد سقوط تشواميني عليها (صورة)
كشفت صور أخيرة عن الضرر البالغ في ركبة مختار دياخابي، نجم فالنسيا، بعد اصطدامه بالفرنسي تشواميني، نجم ريال مدريد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الدوري الإسباني.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في مباراة مثيرة ومتوترة كعادة اللقاءات التي تجمع الفريقين.
وفي كرة مشتركة، بين تشواميني ودياخابي، وقعت إصابة قوية للاعب فالنسيا.
وسقط تشواميني بقوة على ركبة لاعب فالنسيا، ليثير الذعر بين لاعبي الفريقين وجماهير الملعب.
وأسرع اللاعبون في مطالبة الطاقم الطبي بالتدخل لإسعاف اللاعب، حيث ظهروا مصدومين من شدة الإصابة.
وتدخل الطاقم الطبي سريعًا وقاموا بحمل دياخابي بحذر وغادر الملعب محمولًا على نقالة في ظل عدم قدرته على الحركة.
وكشفت الصورة عن تضرر بالغ في ركبة اللاعب، ولم يعلن النادي أو الطاقم الطبي حتى الآن تطورات الإصابة.
وعقب المباراة، وجه تشواميني بدوره اعتذارًا للاعب الغيني، قائلًا عبر منصة "إكس": "آسف حقًّا لِما حدث وأتمنى لك الشفاء العاجل".
وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليغا، كما رفع فالنسيا رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثامن.