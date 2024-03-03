ضرر بالغ بركبة مدافع فالنسيا بعد سقوط تشواميني عليها (صورة)

كشفت صور أخيرة عن الضرر البالغ في ركبة مختار دياخابي، نجم فالنسيا، بعد اصطدامه بالفرنسي تشواميني، نجم ريال مدريد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الدوري الإسباني.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في مباراة مثيرة ومتوترة كعادة اللقاءات التي تجمع الفريقين.

وفي كرة مشتركة، بين تشواميني ودياخابي، وقعت إصابة قوية للاعب فالنسيا.

وسقط تشواميني بقوة على ركبة لاعب فالنسيا، ليثير الذعر بين لاعبي الفريقين وجماهير الملعب.