كوبي ماينو يلفت أنظار جمهور مانشستر يونايتد بمراوغاته خلال التدريبات (فيديو)
لفت كوبي ماينو، نجم أكاديمية مانشستر يونايتد أنظار جماهير النادي بعد إظهار قدراته البدنية والفنية خلال التدريبات التمهيدية للموسم الجديد.
وظهر لاعب الوسط لأول مرة مع الفريق خلال مشاركته لمدة 60 دقيقة في فوز يونايتد 3-0 في كأس كاراباو على تشارلتون في بداية يناير، ثم تبع ذلك مباراتان أخريان في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ريدينغ وأول ظهور في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليستر سيتي في فبراير.
ويحرص مدرب الفريق، إريك تين هاغ، على تصعيد الشباب إلى الفريق الأول، وأظهر، مؤخرًا، مقطع مصور من التدريب أن ماينو قد لا يكون بعيدًا عن مشاركته الأولى كلاعب أساس تحت قيادة المدرب الهولندي في الموسم الجديد.
مهارة اللاعب
وفي الفيديو يظهر اللاعب، البالغ من العمر 18 عامًا، حيث يتم تكليفه بتلقي الكرة بقدميه، ثم محاولة مراوغة لاعب الوسط البرازيلي فريد.
وأظهرت مناسبتان منفصلتان ماينو وهو يجيد القيام بذلك بالضبط، حيث يستخدم مزيجًا من قوته البدنية وسرعة قدميه للتفوق على النجم البرازيلي الذي يفوقه خبرة.
في المحاولة الأولى، يستخدم "ماينو" حيلة جسده لإرسال فريد في الاتجاه الخاطئ ثم يعود ويحرك الكرة إلى الأمام في المساحة المفتوحة.
وفي المحاولة الثانية، يحافظ على مسافة بينه وبين منافسه ثم يخلق مساحة بتمريرة إلى لاعب هجوم آخر.
وضم مانشستر يونايتد، أخيرًا، مايسون ماونت قادمًا من تشيلسي، ما قد يعوق فرص ماينو في الظهور مع الفريق الأول، ولكن بعض المشجعين يشعرون بأنه مستعد لموسم رائع.
وكان ماينو قد وقع على عقدٍ جديد طويل الأمد مع الفريق الأول بعد تصعيده من الأكاديمية.
ولعب ماينو، الذي انضم للنادي وهو في التاسعة من عمره، لمنتخب إنجلترا حتى مستوى أقل من 18 عامًا.