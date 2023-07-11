كوبي ماينو يلفت أنظار جمهور مانشستر يونايتد بمراوغاته خلال التدريبات (فيديو)

لفت كوبي ماينو، نجم أكاديمية مانشستر يونايتد أنظار جماهير النادي بعد إظهار قدراته البدنية والفنية خلال التدريبات التمهيدية للموسم الجديد.

وظهر لاعب الوسط لأول مرة مع الفريق خلال مشاركته لمدة 60 دقيقة في فوز يونايتد 3-0 في كأس كاراباو على تشارلتون في بداية يناير، ثم تبع ذلك مباراتان أخريان في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ريدينغ وأول ظهور في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليستر سيتي في فبراير.

ويحرص مدرب الفريق، إريك تين هاغ، على تصعيد الشباب إلى الفريق الأول، وأظهر، مؤخرًا، مقطع مصور من التدريب أن ماينو قد لا يكون بعيدًا عن مشاركته الأولى كلاعب أساس تحت قيادة المدرب الهولندي في الموسم الجديد.