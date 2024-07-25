قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريق أمام المغرب في أولمبياد باريس 2024.

وكانت المباراة بين المنتخبين استمرت لأكثر من ساعتين في واقعة غريبة على عالم كرة القدم، بسبب خروج اللاعبين إثر هدف التعادل للأرجنتين في الوقت بدل من الضائع لشغب جماهيري قبل أن تستأنف المباراة مع إلغاء الهدف للتسلل، وإعلان فوز المنتخب المغربي (2-1).

وهو الأمر الذي أثار غضب لاعبي الأرجنتين ومديرهم الفني خافيير ماسكيرانو، الذي وصف ما حدث بأنه مثل "السيرك".

وطالب الاتحاد الأرجنتيني في شكواه "فيفا" بضرورة باتخاذ تدابير تنظيمية وفرض عقوبات على من يستحقها.

كما طالبت الأرجنتين لجنة الانضباط باتخاذ إجراء بشأن الواقعة، التي وصفها بأنها "حادث خطير".

وقال منظمو دورة الألعاب الأولمبية، اليوم الخميس، إنهم يحققون في الأسباب التي أدت إلى اقتحام مشجعين أرض الملعب خلال المباراة.

وأوضح منظمو الألعاب الأولمبية، في بيان: "توقفت مباراة كرة القدم بين الأرجنتين والمغرب على ملعب سانت إيتيين؛ بسبب اقتحام عدد قليل من المشجعين الملعب".

وأضافوا: "استؤنفت المباراة بعد ذلك وانتهت بسلام. ألعاب باريس 2024 تتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين لفهم الأسباب والملابسات واتخاذ الإجراءات المناسبة".

وتضم المجموعة أيضًا منتخبي العراق وأوكرانيا.

وسيلتقي منتخب المغرب مع أوكرانيا في الجولة الثانية يوم السبت المقبل، وفي اليوم نفسه الأرجنتين والعراق.