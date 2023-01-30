فابريزيو رومانو: آرسنال يحاول ضم جورجينيو من تشيلسي
قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن آرسنال يحاول التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو من تشيلسي، في الساعات الأخيرة من السوق الشتوي.
وينتهي عقد جورجينيو مع تشيلسي في 30 يونيو المقبل، وسبق أن ارتبط بالانتقال إلى برشلونة في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي.
وكتب فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات والذي يعمل في شبكة "سكاي": "آرسنال يقترب من التعاقد مع جورجينيو من تشيلسي".
وأضاف: "إنه الآن خيار في حالة عدم إتمام صفقة كايسيدو مع برايتون، تشيلسي منفتح لبيع جورجينيو، لكنه سيطلب رسومًا مهمة للسماح له بالمغادرة قبل 6 أشهر من انتهاء العقد بين الطرفين.
وجورجينيو البالغ من العمر 31 عاما انضم لتشيلسي من نابولي في 2018 مقابل 50 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي في 25 مباراة سجل فيها 3 أهداف.
وبشكل عام، شارك جورجينيو في 213 مباراة مع تشيلسي سجل فيها 29 هدفا وصنع 9، بحسب موقع "transfermarkt".
وفي السوق الشتوي الحالي، تعاقد آرسنال مع لياندرو تروسارد من برايتون مقابل 24 مليون يورو، في حين تعاقد تشيلسي مع جواو فيلكس (إعارة)، ونوني مادويكي وميخايلو مودريك.