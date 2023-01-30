فابريزيو رومانو: آرسنال يحاول ضم جورجينيو من تشيلسي

وكتب فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات والذي يعمل في شبكة "سكاي": "آرسنال يقترب من التعاقد مع جورجينيو من تشيلسي".

وأضاف: "إنه الآن خيار في حالة عدم إتمام صفقة كايسيدو مع برايتون، تشيلسي منفتح لبيع جورجينيو، لكنه سيطلب رسومًا مهمة للسماح له بالمغادرة قبل 6 أشهر من انتهاء العقد بين الطرفين.

وجورجينيو البالغ من العمر 31 عاما انضم لتشيلسي من نابولي في 2018 مقابل 50 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي في 25 مباراة سجل فيها 3 أهداف.

وبشكل عام، شارك جورجينيو في 213 مباراة مع تشيلسي سجل فيها 29 هدفا وصنع 9، بحسب موقع "transfermarkt".