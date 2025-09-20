غوارديولا: إذا حقق ليفربول أو آرسنال الدوري فسيكون بسبب المال

وجّه مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، رسالة حاسمة إلى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، بأنه إذا فاز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، "فسيكون السبب الوحيد هو الإنفاق الكبير للمال".

ومن المنتظر أن يلتقي آرسنال مانشستر سيتي، مساء الأحد، على ملعب "الإمارات".

ويُعد مانشستر سيتي من بين أكثر الأندية إنفاقاً في الدوري الإنجليزي، إلا أن هناك الآن 6 أندية إنجليزية تتصدره في جدول صافي الإنفاق على مدى خمس سنوات.

وغالباً ما كان يُرمى إنفاق النادي الكبير في وجه غوارديولا رغم نجاحه المستمر، لكن آرسنال وليفربول كلاهما أنفقا مبالغ ضخمة في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025.

فقد تعاقد آرسنال مع ثمانية لاعبين جدد: كيبا أريزابالاغا، كريستيان نورغارد، مارتن زوبيمندّي، نوني مادويكي، فيكتور غيوكيرس، إيبيريتشي إيزه، كريستيان موسكيرا، بييرو هينكابي.

وعزَّز أرسنال صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بصفقاتٍ، تجاوزت قيمتها 250 مليون جنيه إسترليني، في حين أنفق ليفربول أكثر من 400 مليون، منها 100 مليونٍ للتوقيع مع فلوريان فيرتز، وألكسندر إيزاك على حدة.

وعن إنفاق آرسنال الكبير خلال الصيف، قال غوارديولا للصحفيين يوم الجمعة: "الأمر كما هو. هم قرروا القيام بذلك في آرسنال".

وأضاف ساخرا: "أريد فقط أن أقول لصديقي ميكيل أرتيتا، إذا فاز باللقب فسيكون ذلك فقط لأنه أنفق الأموال، وليس لأنه عمل كثيراً أو بسبب لاعبيه، الأمر يشبه ليفربول. إذا فاز آرني سلوت مجدداً، فسيكون بسبب إنفاقه الكبير. أليس كذلك؟ فالأمر لم يحدث مع مانشستر سيتي فقط، أليس كذلك؟".

وأضاف: "إذن الأمر ينطبق على الجميع، اسمعوا، طوال سنوات طويلة يمكن لكل نادٍ أن يفعل ما يريد. أعلم أن الطريقة التي عوملوا بها كانت مختلفة تماماً، لكن ما يريدون إنفاقه هو خيارهم، وهذا أمر طبيعي، كل ما أستطيع قوله هو أنهم كانوا حكماء. لقد أنفقوا بما يعتقدون أنهم قادرون على استخدامه للتنافس مع أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي وأوروبا، وقد وصلوا بالفعل إلى هذا المستوى".

وعن منافسه اللندني، شدد غوارديولا: "إنه فريق مذهل، ومن أصعب المنافسين في أوروبا حالياً، سنرى ما علينا فعله، وأي اللاعبين أكثر جاهزية، سنحاول المنافسة وأن نكون فريقاً أفضل مما كنا عليه في الموسم الماضي".