أكد على تطبيق اللوائح حال الانسحاب.. الاتحاد الأردني يؤكد إقامة الجولة الـ21 في موعدها
قال الاتحاد الأردني لكرة القدم في بيان: "يؤكد الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة الأمير علي بن الحسين التزامه الكامل لتنفيذ ما صدر عنه من قرارات، وإقامة الجولة الـ21 من الدوري الأردني دون أي تغيير على مواعيد أي مباراة أو مكان إقامتها.
وأضاف: "مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق تعليمات ولوائح الموسم في حالة التغيب أو الانسحاب.
وكانت إدارة نادي الوحدات أعلنت بشكل رسمي انسحاب الفريق من دوري المحترفين، على خلفية نقل مباراته أمام الفيصلي من ملعبه البيتي (ستاد الملك عبدالله الثاني) في القويسمة إلى ستاد الحسن.
وقرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، يوم الإثنين الماضي، نقل مباراة الوحدات والفيصلي ضمن الجولة الـ21 من دوري المحترفين إلى ملعب الحسن في إربد، بدلا من ملعب الملك عبدالله الثاني، الساعة السابعة والنصف مساء غد الجمعة، وهو التوقيت السابق للقاء.
ورد الاتحاد الأردني على انسحاب الوحدات وقال في بيان إنه على ثقة تامة بأن مجلس إدارة نادي الوحدات سيتخذ قرارًا مسؤولًا يصب في مصلحة النادي وكرة القدم بشكل عام.
وأكد اتحاد كرة القدم الأردني أن كتاب الانسحاب الوارد من الوحدات يتوافق مع حالات الانسحاب في المادة (1،10) من لائحة البطولات للموسم 2022، وسيقوم بالتعامل معه وفق الأنظمة والتعليمات، وشدد على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية المنضوية تحت مظلته.
وقال: "ننظر لنادي الوحدات على أنه إحدى الركائز في رفعة وسمو كرة القدم الأردنية، في مختلف المحافل المحلية والخارجية، مع دوره البارز برفد المنتخبات بفئاتها كافة، باللاعبين المميزين".
ويتصدر الفيصلي جدول ترتيب الدوري الأردني ويملك 47 نقطة، ويتقدم بنقطة واحدة على منافسه التقليدي الوحدات مع تبقي جولتين على نهاية البطولة.
وانتهت مباراة الدور الأول بين الوحدات والفيصلي بفوز الفيصلي 1/0 سجله حاتم الروشدي في الدقيقة السابعة. وبعدها فاز الوحدات بضربات الترجيح على الفيصلي في ربع نهائي كأس الأردن بعد التعادل 1/1.
وفي آخر 10 مباريات رسمية بين الفريقين فاز الفيصلي 4 مرات وفاز الوحدات 5 مرات، وتعادلا مرة فاز فيها الوحدات بضربات الترجيح.