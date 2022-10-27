أكد على تطبيق اللوائح حال الانسحاب.. الاتحاد الأردني يؤكد إقامة الجولة الـ21 في موعدها

ورد الاتحاد الأردني على انسحاب الوحدات وقال في بيان إنه على ثقة تامة بأن مجلس إدارة نادي الوحدات سيتخذ قرارًا مسؤولًا يصب في مصلحة النادي وكرة القدم بشكل عام.

وأكد اتحاد كرة القدم الأردني أن كتاب الانسحاب الوارد من الوحدات يتوافق مع حالات الانسحاب في المادة (1،10) من لائحة البطولات للموسم 2022، وسيقوم بالتعامل معه وفق الأنظمة والتعليمات، وشدد على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية المنضوية تحت مظلته.

وقال: "ننظر لنادي الوحدات على أنه إحدى الركائز في رفعة وسمو كرة القدم الأردنية، في مختلف المحافل المحلية والخارجية، مع دوره البارز برفد المنتخبات بفئاتها كافة، باللاعبين المميزين".

ويتصدر الفيصلي جدول ترتيب الدوري الأردني ويملك 47 نقطة، ويتقدم بنقطة واحدة على منافسه التقليدي الوحدات مع تبقي جولتين على نهاية البطولة.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الوحدات والفيصلي بفوز الفيصلي 1/0 سجله حاتم الروشدي في الدقيقة السابعة. وبعدها فاز الوحدات بضربات الترجيح على الفيصلي في ربع نهائي كأس الأردن بعد التعادل 1/1.

وفي آخر 10 مباريات رسمية بين الفريقين فاز الفيصلي 4 مرات وفاز الوحدات 5 مرات، وتعادلا مرة فاز فيها الوحدات بضربات الترجيح.