ليفربول في بيان رسمي عن هدف دياز المُلغى: هناك مساس بالنزاهة الرياضية

أصدر نادي ليفربول بيانًا غاضبًا ضد رابطة حكام الدوري الإنجليزي، بعدما أقروا بصحة هدف لويس دياز، لاعب الفريق، المُلغى، في مواجهة توتنهام، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في البريميرليغ، وانتهت بفوز "السبيرز" (2-1).

ولعب ليفربول بتسعة لاعبين بعد طرد كيرتس جونز ودييغو جوتا، قبل أن يحسم هدف سجله جويل ماتيب عن طريق الخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع الفوز لصالح توتنهام.

وظن ليفربول أنه تقدم في النتيجة عندما استلم لويس دياز تمريرة محمد صلاح وسدد في الزاوية البعيدة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.