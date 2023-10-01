ليفربول في بيان رسمي عن هدف دياز المُلغى: هناك مساس بالنزاهة الرياضية
أصدر نادي ليفربول بيانًا غاضبًا ضد رابطة حكام الدوري الإنجليزي، بعدما أقروا بصحة هدف لويس دياز، لاعب الفريق، المُلغى، في مواجهة توتنهام، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في البريميرليغ، وانتهت بفوز "السبيرز" (2-1).
ولعب ليفربول بتسعة لاعبين بعد طرد كيرتس جونز ودييغو جوتا، قبل أن يحسم هدف سجله جويل ماتيب عن طريق الخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع الفوز لصالح توتنهام.
وظن ليفربول أنه تقدم في النتيجة عندما استلم لويس دياز تمريرة محمد صلاح وسدد في الزاوية البعيدة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وأصدرت رابطة الحكام بيانًا، مساء السبت، ألقت فيه باللوم على "خطأ بشري كبير" في إلغاء هدف دياز، وقالت: "كان هذا خطأ حقيقيًا واضحًا، وكان يجب احتساب الهدف بتدخل من حكم الفيديو المساعد".
وقال ليفربول في بيانه الرسمي، اليوم الأحد: "تابع النادي اعتراف رابطة الحكام بإخفاقاتهم، الليلة الماضية، ومن الواضح أن التطبيق الصحيح لقوانين اللعبة لم يحدث، مما أدى إلى الضرر في النزاهة الرياضية".
وأضاف: "نحن نقبل تمامًا الضغوط التي يعمل عليها المسؤولون ولكن من المفترض أن يتم تخفيف هذه الضغوط، وليس تفاقمها من خلال وجود وتنفيذ تقنية الـ VAR، لذلك من غير المرضي عدم منح الوقت الكافي للسماح باتخاذ القرار الصحيح، وأنه لم يكن هناك تدخل لاحق".
وتابع البيان: "إن تصنيف مثل هذه الإخفاقات بالفعل على أنها (خطأ بشري كبير) أمر غير مقبول أيضًا، ولا ينبغي تحديد أي نتائج لجميع النتائج إلا من خلال الاستعراض وبشفافية كاملة".
وأردف: "هذا أمر حيوي لموثوقية صنع القرار في المستقبل لأنه ينطبق على جميع الأندية التي تستخدم فيها الدروس لإجراء تحسينات على العمليات من أجل ضمان عدم حدوث هذا النوع من المواقف مرة أخرى، ونتيجة لكل هذا، يقوم نادي ليفربول حاليًا بدراسة الخيارات المتاحة التي سيقوم بها في ضوء الحاجة الواضحة للتصعيد والحل".
ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بـ18 نقطة.