دانسو يعتذر بعد تسببه في كسر أنف كيليان مبابي
أرسل كيفن دانسو رسالة تعاطف، اليوم الثلاثاء، للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي كُسر أنفه إثر اصطدامه بكتف المدافع النمساوي خلال مباراة الفريقين في بطولة أوروبا، يوم الاثنين.
وقال دانسو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي عن إصابة مبابي التي تعرض لها خلال فوز فرنسا على النمسا 1-صفر: "أتمنى له الشفاء العاجل وأن يتمكن من العودة بسرعة إلى الملعب".
وأضاف دانسو الذي اصطدم وجه مبابي بكتفه "إلى الجماهير الفرنسية: أنا آسف لأن كيليان مبابي أصيب خلال التحامنا".
وبدا قائد منتخب فرنسا (25 عامًا) شجاعًا لدرجة أنه طلب من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي اقتراح أفكار لقناع قد يمكنه من خوض مباراة فرنسا المقبلة أمام هولندا يوم الجمعة.
وغادر مبابي الملعب لتلقي العلاج في أنفه الملطخ بالدماء خلال مباراة الأمس، ولكنه عاد بعد دقائق وجلس على أرض الملعب، ما أثار صيحات الاستهجان من جماهير النمسا وبطاقة صفراء بسبب التصرف غير الرياضي.
وقال الاتحاد الفرنسي، إن مبابي عاد لمعسكر الفريق بعد العلاج في المستشفى دون الحاجة لإجراء عملية جراحية فورية ويتم إعداد قناع لارتدائه.