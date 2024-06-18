دانسو يعتذر بعد تسببه في كسر أنف كيليان مبابي

وبدا قائد منتخب فرنسا (25 عامًا) شجاعًا لدرجة أنه طلب من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي اقتراح أفكار لقناع قد يمكنه من خوض مباراة فرنسا المقبلة أمام هولندا يوم الجمعة.

وغادر مبابي الملعب لتلقي العلاج في أنفه الملطخ بالدماء خلال مباراة الأمس، ولكنه عاد بعد دقائق وجلس على أرض الملعب، ما أثار صيحات الاستهجان من جماهير النمسا وبطاقة صفراء بسبب التصرف غير الرياضي.

وقال الاتحاد الفرنسي، إن مبابي عاد لمعسكر الفريق بعد العلاج في المستشفى دون الحاجة لإجراء عملية جراحية فورية ويتم إعداد قناع لارتدائه.