افتتح النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي ريال مدريد، أول أهدافه مع فريقه الجديد، وذلك في شباك أتالانتا خلال مباراة الفريقين مساء الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي.

وأحرز مبابي هدفه في الدقيقة 68، بعدما استلم عرضية سحرية من بيلينغهام، وسدد قوية في الشباك الإيطالية.

ويتطلع كيليان مبابي أن يبدأ مسيرته مع ريال مدريد بالفوز بكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم عندما يلعب العملاق الإسباني أمام أتلانتا الإيطالي، في أولى مباريات المهاجم الفرنسي مع فريقه الجديد.

وانضم الفرنسي مبابي في انتقال مجاني لبطل دوري أبطال أوروبا بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان ليسدل الستار على صفقة طال انتظارها منذ أن بدأ في اللمعان مع موناكو عام 2017.

وعلى الرغم من مشاركته في التدريبات الجماعية لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي قبل نحو أسبوع واحد، بعد نهاية الراحة التي تحصل عليها عقب انتهاء مشاركة فرنسا في بطولة أوروبا 2024 عند الدور قبل النهائي، فإن مبابي (25 عاما) قاد هجوم ريال مدريد أمام بطل الدوري الأوروبي في ملعب وارسو الوطني ببولندا.