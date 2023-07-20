ميسي سيظهر على مقاعد البدلاء في أول مباراة له مع إنتر ميامي
من المحتمل أن يتواجد ميسي على دكة البدلاء في أول ظهور له مع إنتر ميامي، بعد انضمامه رسميًا إلى الفريق الأمريكي.
ووقع ليونيل ميسي على عقد مدته عامان مع إنتر ميامي ينتهي في يونيو 2025.
ومن المنتظر أن يبدأ ميسي مسيرته مع إنتر ميامي بحلول نهاية الشهر الجاري في مباراة ضد كروز أزول المكسيكي، في بطولة دوري أبطال أمريكا الشمالية للأندية.
وقال الإعلامي غاستون ايدول إن ميسي وبوسكيتس سيشاركان من على مقاعد البدلاء ضد كروز ازول بسبب عدم الجاهزية.
وتم تقديم ميسي مؤخرًا في حفل رائع حضره أكثر من 20 ألف متفرج، بجانب زميله سيرجيو بوسكيتس الذي انضم للفريق أيضًا في الميركاتو الحالي، بعد رحيله عن برشلونة.
وخاض ميسي، يوم الثلاثاء الماضي، جلسة تدريبية كاملة برفقة زملائه في صفوف إنتر ميامي.
وسيرتدي ميسي القميص رقم 10 مع إنتر ميامي.
وسيلعب ميسي تحت إمرة مواطنه تاتا مارتينيو الذي دربه من قبل في برشلونة ومنتخب الأرجنتين.