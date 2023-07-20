ميسي سيظهر على مقاعد البدلاء في أول مباراة له مع إنتر ميامي

ووقع ليونيل ميسي على عقد مدته عامان مع إنتر ميامي ينتهي في يونيو 2025.

ومن المنتظر أن يبدأ ميسي مسيرته مع إنتر ميامي بحلول نهاية الشهر الجاري في مباراة ضد كروز أزول المكسيكي، في بطولة دوري أبطال أمريكا الشمالية للأندية.

وقال الإعلامي غاستون ايدول إن ميسي وبوسكيتس سيشاركان من على مقاعد البدلاء ضد كروز ازول بسبب عدم الجاهزية.