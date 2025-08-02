ديربي طرابلس يفجر أزمة جديدة في وجه الاتحاد الليبي

شهدت مباراة ديربي طرابلس بين الأهلي والاتحاد، مساء السبت، أحداثاً مؤسفة تنذر بأزمة جديدة في وجه الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وفاز الأهلي طرابلس على حساب الاتحاد بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الليبي لكرة القدم التي تقام بمدينة ميلانو الإيطالية.

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وقطع الأهلي طرابلس خطوة واسعة نحو التتويج بلقب الدوري الليبي بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط بعد مرور 3 جولات، متصدراً الترتيب بفارق نقطتين عن الأخضر والهلال أقرب منافسيه.

ويتبقى للأهلي طرابلس بقيادة مدربه المصري حسام البدري مواجهتين ضد السويحلي والهلال في مشوار مرحلة سداسي التتويج.

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وتوقف اللعب في الدقيقة 73 بعد اشتباكات مؤسفة ومشاجرة حادة بين لاعبي الفريقين، وهو ما أدى إلى امتداد وقت المباراة إلى ما يزيد عن 105 دقائق من اللعب.

ودار اشتباك لافت بين معاذ اللافي حارس مرمى الاتحاد وأحد لاعبي الأهلي، ما أدى إلى أزمة حادة دوّنها الحكم في تقريره بحسب مصادر.

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم قراراته بشأن أحداث مباراة الديربي قبل انطلاق الجولة الرابعة المقررة يوم الأربعاء المقبل.

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وشهدت مباراة الديربي أزمة حادة في مرحلة التصفيات أدت إلى إلغائها نتيجة اشتباكات مؤسفة بين لاعبي الفريقين، عقب إحراز نوفل الزرهوني هدف التقدم لصالح الاتحاد.