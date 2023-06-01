إيفر بانيغا: الموسم المقبل هو الأخير لي مع الشباب السعودي

‭ ‬ أكد الأرجنتيني إيفر بانيغا قائد الشباب السعودي أن الموسم المقبل هو الأخير له مع الفريق الذي أنهى الدوري المحلي للمحترفين لكرة القدم في المركز الرابع بعد فوزه الكبير 4-1 على مضيفه ضمك أمس الأربعاء.

وسجل الجابوني آرون بوبيندزا أربعة أهداف للشباب فيما سجل هدف ضمك الوحيد، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ 49 بعد طرد مهند النجعي، عبد العزيز مكين في الدقيقة الـ 22.

وأنهى الشباب الموسم في المركز الرابع برصيد 56 نقطة متأخرا بفارق 16 نقطة عن الاتحاد البطل.