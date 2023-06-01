إيفر بانيغا: الموسم المقبل هو الأخير لي مع الشباب السعودي
أكد الأرجنتيني إيفر بانيغا قائد الشباب السعودي أن الموسم المقبل هو الأخير له مع الفريق الذي أنهى الدوري المحلي للمحترفين لكرة القدم في المركز الرابع بعد فوزه الكبير 4-1 على مضيفه ضمك أمس الأربعاء.
وسجل الجابوني آرون بوبيندزا أربعة أهداف للشباب فيما سجل هدف ضمك الوحيد، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ 49 بعد طرد مهند النجعي، عبد العزيز مكين في الدقيقة الـ 22.
وأنهى الشباب الموسم في المركز الرابع برصيد 56 نقطة متأخرا بفارق 16 نقطة عن الاتحاد البطل.
وقال بانيغا البالغ عمره 34 عاما إن الموسم المقبل هو الأخير له مع الشباب وسيسعى خلاله لإسعاد الجماهير.
وأضاف في مقابلة عقب المباراة مع محطة شركة الرياضة السعودية (SSC) التلفزيونية عبر مترجم: "سعيد للغاية في الشباب وبالإقامة في مدينة الرياض وأتمنى تحقيق أهداف النادي الموسم المقبل وإسعاد جماهيره خاصة أنه الأخير لي مع الفريق".
وانضم بانيغا للشباب في 2020 قادما من إشبيلية الإسباني الذي توج أمس أيضا بلقبه السابع في الدوري الأوروبي بعد فوزه بركلات الترجيح على روما في المباراة النهائية.
وأضاف الدولي الأرجنتيني السابق عن الفوز على ضمك: "كنا بحاجة للفوز اليوم (أمس) حتى ننهي الموسم بشكل جيد بعد النتائج غير المرضية الأخيرة".
"لكن بشكل عام أشعر بالرضا عن الشباب هذا الموسم. لقد كنا ننافس على اللقب مع الأندية الكبيرة منذ البداية لكن تراجعت حظوظنا بعد مواجهة الاتحاد التي تسببت في هبوط المستوى بعدها".
وتعاقد الشباب مع بانيغا، لاعب إنتر ميلان وبلنسية وبوكا جونيورز السابق، لمدة ثلاثة مواسم.