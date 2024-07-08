فولفسبورغ يضم الجزائري محمد الأمين عمورة

أعلن نادي فولفسبورغ الألماني، اليوم الإثنين، عن تعاقده مع الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة قادماً من سانت جيلواز البلجيكي، بعد عام واحد قضاه مع ناديه.

وكان محمد الأمين عمورة، قد تعاقد مع نادي سانت جيلواز في صيف 2023 مقابل 4 ملايين يورو قادما من لوغانو السويسري.

ونشر نادي فولفسبورغ بيانًا عبر منصة إكس قال فيه: "محمد عمورة يأتي من الوصيف البلجيكي والفائز بالكأس إلى بلادنا الخضراء والبيضاء".

وأضاف: "اجتذب محمد الكثير من الاهتمام بسبب صفاته، يسعدنا أنه سيكون جزءاً من نادي فولفسبورغ في المستقبل".

وواصل: "إنه يناسب متطلباتنا تماماً، ويتمتع بسرعة هائلة، ويشكل تهديداً على المرمى، ويمكن استخدامه بمرونة في الهجوم".

ولم يكشف نادي فولفسبورغ الألماني عن قيمة الصفقة المالية، ولكن صحيفة "ليكيب" قالت إنها قد تتراوح بين 18 و25 مليون يورو.

وقفزت القيمة التسويقية للاعب الجزائري من 2 مليون يورو عام 2023 إلى 16 مليون يورو في الوقت الحالي.

وخلال الموسم الذي شارك فيه مع يونيون سانت جيلواز، سجل اللاعب الجزائري 22 هدفًا من إجمالي 44 مباراة في كل البطولات.