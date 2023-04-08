تقرير: تشيفرين قدم بيانات مزورة حول سيرته الذاتية قبل انتخابات "يويفا"

وتزعم قناة "برافا" أن تشيفيرين أكد أنه كان عضوًا في مجلس إدارة نادي أولمبيا بيزيغراد بين عامي 2006 و 2011، وهو أمر لم يكن ليكون كذلك.

وبحسب التقرير فإن تلك النقطة محورية للغاية في ملف ترشحه لانتخابات رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لأنه من الضروري تلبية متطلبات الخبرة الإدارية لتكون مؤهلا لهذا المنصب.

وتم العثور على الوثيقة المذكورة على موقع الاتحاد السلوفيني لكرة القدم، والتي من شأنها أن تزيد من تفاقم القضية.

وحتى الآن، لم يتم فتح تحقيق إضافي من قبل أي من منظمات كرة القدم في هذا الشأن، لكن مزاعم تزوير تشيفرين سيرته الذاتية كان لها صخب كبير في سلوفينيا بسبب أهميتها في مسيرته.

ومن المتوقع أن يتم إثارة الأمر بشكل أكبر خلال الأيام القادمة لمعرفة مدى تأثيره على استمرار تشيفيرين في موقعه كرئيس للاتحاد الأوروبي لكرة القدم من عدمه.

ونادي أولمبيا بيزيغراد الذي ادعى تشيفيرين عضويته، هو نادي كرة قدم سلوفيني يلعب في الدوري الممتاز ومقره في مدينة ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، تأسس عام 1911 قبل أن يحل في عام 2004 بسبب الصعوبات المالية التي عاشها، وفي عام 2005، عاد الفريق من جديد إلى الواجهة تحت مسمى فريق بيزيغراد، قبل أن يتم تغيير مسماه إلى أولمبيا بيزغراد عام 2007، وفي عام 2008 أصبح نادي أولمبيا لوبليانا.