أذرع مفتولة وسيقان منتفخة.. عضلات كريستيانو رونالدو تذهل الجميع (صور)

لازال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد ومهاجم النصر السعودي يذهل الجميع رغم تجاوزه 40 سنة بعضلاته وقوة إرادته وإصراره على التألق والنجاح.

وظهرت صور للنجم البرتغالي على إنستغرام بأذرع مفتولة وسيقان منتفخة وعضلات قوية من دون أن تظهر عليها أي علامات ارتخاء بفعل عامل السن.

ويحافظ النجم كريستيانو رونالدو على صحته وجسمه، وليس حظا كونه لازال في قمة مستواه وبجسم قوي ومتناسق، بل هو نتيجة عقدين من الانضباط، والتعافي، والحمية الغذائية، والتدريب الدؤوب.

ولازال النجم البرتغالي يقود فريقه النصر ويسجل الأهداف ويقترب من 1000 هدف رسمي في تاريخه، وهو حامل لقب هداف دوري روشن السعودي في الموسمين الماضيين، ولازال أيضا قائدا لمنتخب البرتغال، وساهم في التتويج بدوري الأمم الأوروبية في يونيو 2025، وكان أحد هدافي النهائيات برفقة كليان مبابي ولامين يامال، لكنه الوحيد الذي لم يسجل من ضربات جزاء.

ويعتزل أغلب اللاعبين قبل بلوغهم 35 سنة رغم كون المدة الأخيرة شهدت استمرار بعض أساطير اللعبة كالأرجنتيني ليونيل ميسي (38 سنة)، والكرواتي لوكا مودريتش (40 سنة) في المستوى العالي، لكن كريستيانو رونالدو نموذج فريد في عالم كرة القدم.

ويعطي النجم البرتغالي دروسا في الاستمرارية والنجاح والحفاظ على الجسم واللياقة البدنية، ويُظهر ما هو ممكن؛ إذ لم يُقصر في أي شيء.

وفيما يلي صور رونالدو المذهلة: