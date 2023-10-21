كريستيانو رونالدو يتحدث عن مستقبله مع النصر السعودي (فيديو)
أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عن سعادته الكبيرة لقيادة فريقه للفوز على ضمك، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.
وأحرز رونالدو هدف فوز النصر 2-1 على ضمك في دوري المحترفين السعودي، في مباراة احتفت فيها الجماهير بالنجم البرتغالي.
ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يهز فيها رونالدو الشباك في المباراة، إذ ألغى الحكم هدفين سجلهما النجم البرتغالي بداعي التسلل لكنها كانت كافية ليكمل النصر عودته في النتيجة.
ورسمت الجماهير عبارة (الأعظم على مر العصور) إلى جوار الرقم سبعة الخاص بالنجم البرتغالي ورفعت لافتة يظهر فيها رونالدو بهيئة البطل الخارق.
وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة جدا، بعد المشاركة مع منتخب البرتغال والسفر لا يوجد راحة، ضمك فريق رائع ولكن في الشوط الثاني لعبنا جيدا وحققنا الفوز".
وأضاف: "بالتعلم والعمل الجيد هذه طريقتي لأظل في مستواي الحالي، أتمنى أن أستمر بالعطاء ولن أقف حتى يمنعني جسدي من اللعب".
وعن مستقبله مع النصر، شدد: "بالتأكيد سألعب في النصر هذا العام والعام المقبل، وبعدها سأنظر إلى جسدي، إذا كان بإمكاني المواصلة أم لا".
وتابع: "أشكر الشعب السعودي وأشكر جمهور النصر على حفاوتهم بي والأجواء اليوم في الملعب رائعة".
وارتفع رصيد النصر إلى النقطة 22 من عشر مباريات في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف التعاون صاحب المركز الثاني وأربع نقاط خلف الهلال المتصدر.