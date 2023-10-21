كريستيانو رونالدو يتحدث عن مستقبله مع النصر السعودي (فيديو)

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عن سعادته الكبيرة لقيادة فريقه للفوز على ضمك، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.

وأحرز رونالدو هدف فوز النصر 2-1 على ضمك في دوري المحترفين السعودي، في مباراة احتفت فيها الجماهير بالنجم البرتغالي.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يهز فيها رونالدو الشباك في المباراة، إذ ألغى الحكم هدفين سجلهما النجم البرتغالي بداعي التسلل لكنها كانت كافية ليكمل النصر عودته في النتيجة.

ورسمت الجماهير عبارة (الأعظم على مر العصور) إلى جوار الرقم سبعة الخاص بالنجم البرتغالي ورفعت لافتة يظهر فيها رونالدو بهيئة البطل الخارق.